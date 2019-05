Diretta Parma-Fiorentina | streaming | tv | formazioni e risultato – LIVE

termometropolitico

(Di domenica 19 maggio 2019), tv,Due punti a dividere(38) e(40); ai ducali serve una vittoria per la salvezza – ma occhio all’Empoli (35 punti) che, in caso di vittoria contro il Torino, sarebbe in vantaggio per differenza reti negli scontri diretti (4-0, 0-1) – , ai gigliati basta un punto soltanto: tanti calcoli per la sfida dello Stadio Ennio Tardini che si giocherà Domenica 19 Maggio alle ore 15. Se un tempoera un match di cartello tra due squadre che si giocavano l’Europa o, comunque, non dovevano più chiedere niente alla propria stagione, adesso è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, una partita che vale un campionato non solo per allenatori e giocatori, ma anche per le società. Gli uomini di D’Aversa, ormai, non vincono in campionato da 9 turni (4 ...

Fiorentinanews : #ParmaFiorentina: segui la diretta testuale su - aquila7630 : Presentazione del match #Parma-#Fiorentina, valido per la 37.a giornata di #SerieA; diretta #DAZN ore 15. #19maggio… -