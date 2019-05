Di là dal fiume e tra gli alberi | il porto di Gallipoli

Maltempo - esondato il fiume Savio in Emilia Romagna. Le immagini dall’elicottero dei vigili del fuoco : esondato il fiume Savio in provincia di Forlì Cesena. Al lavo squadre fluviali dei vigili del fuoco: recuperate a Ponte Scolle due persone, un disabile con la badante, bloccate nella propria abitazione. Nelle immagini il sorvolo dell’elicottero Drago 121 Cronaca | Di F. Q.. Maltempo, allarme fiumi in Emilia Romagna. Esonda il Savio, interrotta la ferrovia tra Cesena e Forlì. Danni alle ...

Di là dal fiume e tra gli alberi : il porto di Ravenna : Per tre volte capitale, è nota per essere la città di Dante e dei mosaici, ma è anche una città d’acqua e di porti che, nei secoli, hanno segnato la sua storia, a partire da quello romano di Classe fino all’attuale porto Canale, l’unico della nostra penisola a collegare la città alla costa lungo un tratto di 11 chilometri. Ravenna è la terra protagonista del documentario di Monica Ghezzi per la serie in prima visione “Di là dal fiume e tra gli ...

Florida - Boeing 737 esce fuori dalla pista e precipita nel fiume : a bordo 143 passeggeri : Boeing 737 della Miami Air con a bordo 143 passeggeri, proveniente da Cuba, è uscito dalla pista ed è precipitato nel fiume St. Johns River a Jacksonville. Tra le cause, forse il maltempo forte delle ultime ore, che ha costretto il pilota ad un atterraggio d'emergenza. Tutti sono sopravvissuti, anche se ci sarebbero decine di feriti. Indaga la polizia.Continua a leggere

Un Boeing 737 è scivolato dalla pista di atterraggio e finito in un fiume a Jacksonville - in Florida : Un Boeing 737 con a bordo 143 persone partito dalla base navale statunitense di Guantanamo, a Cuba, è scivolato dalla pista di atterraggio di una base militare a Jacksonville, in Florida, e finito nel fiume St. Johns. A bordo c’erano

Di là dal fiume e tra gli alberi - il porto di Rimini : C’è una vita notturna a Rimini che non ha niente a che vedere con i locali notturni, le discoteche, i felliniani e i “vitelloni”. È la Rimini marittima, quella che vive nel cuore della notte nel suo porto. Una flotta di decine e decine di pescherecci, con i suoi equipaggi, le cassette piene di pesce fresco, bellissimo, ancora guizzante e vivo che una volta sbarcato a terra, prima ancora dell’alba, viene battuto in una moderna e tecnologica asta, ...

Pescatori in balia del fiume ingrossato dalle piogge : salvati : Due Pescatori sono stati salvati nella notte dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati sul loro barchino, al confine tra Piemonte e Lombardia, nelle acque del fiume Sesia che si era ingrossato a causa delle piogge. L’imbarcazione si era incastrata in uno sbarramento naturale, lontano dagli argini. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso loro di tornare a terra. Le operazioni di salvataggio si sono concluse dopo le 3. I ...

Letimbro in piena - tragedia al Santuario. Travolte dal fiume due amiche | : Una terza donna è morta in Toscana, sempre a causa del maltempo. Il disperato racconto di una delle vittime alla polizia: «Le ho preso la mano, ma l’acqua mi ha strappato via Ana»

Di là dal fiume e tra gli alberi : l’arcipelago della Maddalena : Una gigantesca sirena di granito rosa capace di ammaliare schiere di naviganti, tra cui l’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi. È l’arcipelago della Maddalena, terra protagonista del nuovo episodio della serie in prima visione “Di là dal fiume e tra gli alberi”, in onda domenica 21 aprile alle 22.10 su Rai5. Un gruppo di isole al centro del Mediterraneo: in questo tratto di mare, la Sardegna e la Corsica formano le bocche di Bonifacio, un ...

Un fiume di denaro sul Real Madrid : dall'Adidas arrivano 1 - 6 miliardi : Un fiume di denaro fresco sta per rovesciarsi nelle casse del Real Madrid, comunque non certo in sofferenza, nonostante l'uscita anticipata dalla Champions. Secondo quanto riferisce 'Marca' è ormai ...

Un destino in perenne lotta contro la natura : di là dal fiume e tra gli alberi - il porto di Genova : La superba, la dominante. Chiusa dai monti, ma lanciata sul mare, evoca mille e più immagini. Su tutte, quella di un luogo che ti costringe ad andare via. E una volta andato via, ti costringe a tornare. Genova, raccontata da Federico Lodoli, è la protagonista del nuovo appuntamento con la serie in prima visione “Di là dal fiume e tra gli alberi”, in onda domenica 14 aprile alle 22.05 su Rai5. Un tempo la città era la capitale di un impero che ...

May dopo la riunione fiume con il governo sulla Brexit : 'Chiederemo una breve proroga della data di uscita dall'Ue' : Tra le possibili motivazioni Barnier indica "un nuovo referendum, elezioni anticipate o la necessità per Westminster di studiare di nuovo nel dettaglio la Dichiarazione politica". Barnier ha spiegato ...