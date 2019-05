Danny Goldberg ricorda Kurt Cobain | ' Era cattivo | buffo e stupido quanto tutti noi'

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Intervistato dalla redazione di Huffington Post Italia, l'autore della recente biografia di, ha parlato senza troppi veli del personaggio di, lui che l'ha assistito per anni in veste di manager dei Nirvana. Lo ha fatto raccontando a 360 gradi il personaggio, facendo capire di che pasta fosse fatto veramente il cantante simbolo degli anni Novanta. L'intervista, presidente e capo della GoldVillage Entertainment, è stato intervistato in occasione del recente Salone del Libro di Torino ed ha volutore alcuni momenti della breve ma intensa carriera di, del quale ha scritto la recente biografia Serve The Servant, edita in Italia da HarperCollins.ha detto di aver iniziato a pensare a questa biografia ben 10 anni fa: ha capito che troppo facilmente la sua immagine veniva accostata alla sua tragica scomparsa, ma a suo ...

larsloving : RT @assolutamente82: L'ex manager dei #Nirvana si racconta su @VanityFairIt [grazie a @harpercollinsIT per l'opportunità e a @GretaPriviter… - lkj777 : RT @VanityFairIt: «Questo non è l’ennesimo libro sul perché Kurt Cobain si sia tolto la vita, ma il racconto autentico di un uomo buono, t… - VanityFairIt : «Questo non è l’ennesimo libro sul perché Kurt Cobain si sia tolto la vita, ma il racconto autentico di un uomo bu… -