Dalla finzione alla realtà: è morto Dumbo, l’elefantino costretto a ballare musica rave allo zoo (Di domenica 19 maggio 2019) Dramma allo zoo di Phuket, in Thailandia, dove è morto Dumbo, l'elefantino costretto a ballare musica rave e a suonare l'armonica diventato famoso in tutto il mondo. Fatale gli sarebbe stata una infezione al tratto digestivo. Inutile la petizione lanciata dall'associazione Moving Animals per liberarlo: "Nessun animale merita di ripetere la sua tragica storia".



