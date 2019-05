Crisi politica a Vienna | Sebastian Kurz chiede elezioni anticipate

Il progetto sovranista europeo è in Crisi politica - ma non di voti : Il progetto sovranista europeo lanciato da Matteo Salvini è in crisi politica, ma non di voti. Sembra un paradosso, ma va così. A pochi giorni dalle elezioni europee il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer e il ...

AMERICA/ECUADOR - Di fronte alla Crisi economica I Vescovi chiedono "un nuovo modo di fare politica" : Un'altra preoccupazione dei Vescovi dell'ECUADOR è per la famiglia, "soggetta a forti cambiamenti culturali e alla dittatura dell'ideologia di genere, non sufficientemente contrastata dalla scienza e ...

La Crisi tra Gaza e Israele è politica non militare : Nonostante il cessate il fuoco, la crisi della Striscia di Gaza è destinata a restare aperta perché nessuno vuole davvero adottare una soluzione politica. Leggi

CASO SIRI/ Pecorella : i pm hanno cercato la Crisi politica : La Lega dice no alle dimissioni: sarà un voto in Consiglio dei ministri a decidere la sorte del sottosegretario Armando SIRI, indagato per corruzione

Alitalia e i 2 anni di amministrazione straordinaria tra Crisi - politica - treni e 900 milioni di prestito pubblico : Restano FS e Delta con il contributo del ministero dell'Economia. Si parla di quote ipotetiche, di pesi specifici, ma l'unica certezza è che il tempo stringe e manca un altro socio. Socio che viene ...

La voce della Politica Policoro Pragmatica su Crisi fragola : Il perno dell'economia lucana è in pericolo, in questi giorni oltre 300 aziende e 12000 posti di lavoro vacillano in un'incertezza di mercato che ha messo in ginocchio questo settore come non mai, già attanagliato ...

Albania : Crisi politica - piccoli partiti di centro destra propongono ampio accordo : Tirana, 29 apr 16:05 -, Agenzia Nova, - Cinque partiti del centro destra albanese, alleati del Partito democratico, principale formazione dell'opposizione guidato da Lulzim Basha,..., Alt,

Libia : la Francia è con Sarraj per una soluzione politica della Crisi : L'Eliseo appoggia anche la mediazione dell'Onu dopo la decisione del ministro dell'Interno di Tripoli di interrompere la cooperazione con Parigi accusata di sostenere il generale della Cirenaica ...

Greta Thunberg - oggi in Senato ho visto tutta l’ipoCrisia della vecchia politica : L’iniziativa della 16enne svedese Greta Thunbeg è lodevole. Il suo è un grido d’allarme sincero, sentito da tanti giovani traditi da un modello economico e da una politica compiacente che ci ha messo dinanzi a un bivio storico fondamentale: il cambiamento o l’autodistruzione. Del resto gli scienziati sono chiari, uno studio dell’Ipcc dell’Onu (il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite) afferma che se non blocchiamo subito le emissioni di ...

Reggio Calabria - D'Ascoli e Pizzimenti : 'la Crisi della società 'Castore' ulteriore conferma dell'incapacità politica del sindaco Falcomatà' : sindaco, potrà continuare a richiamare i fantasmi del passato, a fare dietrologia e andare alla ricerca di alibi e strategie per difendere quella inoperosità politica contestata anche da alcuni ...

Dazi - Brexit - Italia. Storia della prima Crisi economica creata dalla politica : ... e proviamo ad allargare la nostra inquadratura osservando da un'angolazione diversa la traiettoria dell'economia italiana e forse anche europea. I pigri avversari dei sovranisti italiani vi diranno ...

Paola Cortellesi : "Siamo una nazione avvilita da una Crisi che ci ha resi aggressivi. Questa classe politica non stempera il rancore" : "Siamo una nazione avvilita da una crisi, che ci ha resi aggressivi". Paola Cortellesi è pungente come sempre. Intervistata da Vanity Fair, l'attrice dice la sua anche sull'attuale situazione politica:"Diciamo che Questa classe politica non aiuta a stemperare il rancore. Ma anche l'abitudine a dare la colpa agli altri è essa stessa una cattiva abitudine. La colpa è nostra quando trattiamo male il medico della mutua, ...

Il 4 aprile al MACRO di Roma - dibattito di geopolitica sulla Crisi del Venezuela : ... è un laboratorio in cui si incrociano opinioni ed esperienze provenienti da ogni parte del mondo e dove, spesso, prendono forma progetti davvero interessanti. E sempre legati all'attualità. Il ...