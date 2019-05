Crimini guerra, Trump grazierà militari

MediasetTgcom24 : Usa, Trump vuole la grazia per i militari accusati di crimini guerra #usa - amnestyitalia : ?? #Libia circa 70.000 persone sono state costrette a fuggire dalle loro case a causa dei combattimenti - amnestyitalia : Nessuno stato europeo dovrebbe autorizzare il trasferimento di armi se rischiano di essere impiegate in crimini di… -

Secondo il New York Times, il presidente Usasarebbe pronto a graziare per la festa del Memorial Day diversicondannati o accusati perdi. Il presidente avrebbe ordinato la preparazione della documentazione necessaria, anche di persone che si sono macchiate di reati come l'omicidio,il tentato omicidio o la profanazione di cadavere. Nella lista figurerebbe anche Edward Gallagher, capo delle operazioni dei Navy Seals accusato di aver sparato su civili disarmati in Iraq.(Di domenica 19 maggio 2019)