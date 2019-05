Cremona-Trieste | Play-off Serie A basket | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Basket - Playoff Serie A oggi : Cremona-Trieste e Venezia-Trento. Programma - orari - tv e streaming : La Serie A di Basket è arrivata nel suo momento più importante. Dopo le spettacolari prime due sfide di ieri, continuano i Playoff 2019 con le gare-1 dei quarti di finale, Cremona-Trieste e Venezia-Trento. Sarà subito una gara-1 importantissima per entrambe le Serie, che per questa prima fase sarà al meglio delle cinque partite. Cremona è reduce da una stagione strabiliante nella quale ha vinto la Coppa Italia e poi ha chiuso al secondo posto in ...

Serie A Basket – Milano ko all’overtime - Venezia cede a Trieste e viene raggiunta da Cremona : Pesanti ko per Milano e Venezia nella 27ª giornata di Serie A di Basket: i risultati da tutti i campi Crollano Milano e Venezia nella 27ª giornata di Serie A di pallacanestro. La capolista ha ceduto all’overtime a Brescia, per 92-86, mentre la squadra veneta non è riuscita a far bene contro una tostissima Trieste che nel terzo quarto ha rifilato un parziale di 21-8 a Venezia. Ne approfitta dunque Cremona, che con la vittoria su ...

Diretta/ Trieste Cremona - risultato finale 97-80 - : dominio assoluto dal primo quarto : Diretta Trieste Cremona: cronaca live della partita valida per la 31giornata del campionato. Segui la partita in Diretta streaming video.