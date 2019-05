Club Bolívar | il club della capitale è di nuovo campione

lanotiziasportiva

(Di domenica 19 maggio 2019) Battendo l’Oriente Petrolero in trasferta, e allo stesso tempo approfittandosconfitta di chi inseguiva, ilsi è laureatonell’Apertura 2019 ritrovandosi con 7 lunghezze di vantaggio a due giornate dal termine.Calcio estero, Storie, Sudamerica,/ Il Nacional Potosì non ha potuto niente contro lo strapotere delceleste durante il torneo; la squadra allenata dall’argentino Vigevani si è dimostrata la più continua e il titolo non è mai stato in discussione.Fino ad ora ilha ottenuto 16 vittorie, 6 pareggi e sole 2 sconfitte; il giusto mix tra calciatori d’esperienza e giovani promettenti è stato il segreto per l’ennesimo successo ottenuto in patria. Scopriamo qualcosa di più su questa società calcistica che ha sede a La Paz.È la compagine più vincente a livello nazionale, avendo conquistato (con ...