Classifiche Giro d’Italia 2019 | nona tappa | tutte le graduatorie e le maglie Rosa | GPM

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Doppia vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - settima tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : La settima tappa del Giro d’Italia 2019 è stata vinta dallo spagnolo Pello Bilbao (Astana), che ha battuto i compagni di fuga con un attacco nel finale. Valerio Conti (UAE-Team Emirates) riesce a difendere la maglia Rosa e resta al comando della classifica generale, dove sale in seconda posizione José Joaquin Rojas (Movistar) in fuga anche oggi. Scende quindi in terza Giovanni Carboni (Bardiani – CSF), che mantiene comunque la maglia ...

Golf – Open d’Italia Disabili : terminato il primo giro - tutti le Classifiche provvisorie : Al Golf del Ducato si è disputato il primo giro del torneo internazionale per Golfisti paralimpici. In vetta Tommaso Perrino, Pietro Andrini, Riccardo Bianciardi e Luisa Ceola Giocare a Golf per mandare in buca gli ostacoli della vita. È questo lo spirito dell’Open d’Italia Disabili – Sanofi Genzyme, torneo internazionale per atleti paralimpici in svolgimento al Golf del Ducato di Sala Baganza (PR). Un evento all’insegna dell’inclusione e ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - sesta tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Rivoluzionate tante Classifiche al Giro d’Italia 2019: andiamo a scoprire tutte le graduatorie di tutte le maglie aggiornate. Maglia Rosa 1 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 25h 22’ 00” 0’ 00” 2 ITA CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 25h 23’ 41” 01’ 41” 3 FRA PETERS Nans AG2R LA MONDIALE 25h 24’ 09” 02’ 09” 4 ESP ROJAS José MOVISTAR TEAM 25h 24’ 12” 02’ 12” 5 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 25h 24’ 19” 02’ 19” 6 POR ANTUNES Amaro ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - quinta tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Non cambiano i possessori delle maglie al termine della quinta tappa del Giro d’Italia 2019, 140 km da Frascati a Terracina. Con la vittoria odierna Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) rafforza la leadership nella classifica a punti e mantiene quindi la maglia ciclamino. In maglia Rosa resta Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che guida sempre la classifica generale davanti a Simon Yates (Mitchelton-Scott) e Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Il ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - quarta tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Succede di tutto nel finale della quarta tappa del Giro d’Italia 2019, con una caduta negli ultimi chilometri che sconvolge la corsa e causa diversi distacchi in classifica. Sul traguardo di Frascati vince Richard Carapaz (Movistar), mentre lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) chiude sesto e rafforza la propria maglia Rosa guadagnando diversi secondi sui rivali diretti. Non cambiano i leader della altre Classifiche con Pascal Ackermann ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - terza tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : La Vinci-Orbetello, di 220 km, è stata la terza tappa del Giro d’Italia 2019: le quattro Classifiche principali sono così variate al termine della frazione che ha visto il declassamento di Elia Viviani e la vittoria di Fernando Gaviria. Di seguito tutte le graduatorie aggiornate. CLASSIFICA GENERALE 1 1 – ROGLIC Primož Team Jumbo-Visma 10:21:01 2 2 – YATES Simon Mitchelton-Scott 0:19 3 3 – NIBALI Vincenzo Bahrain Merida ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - seconda tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Il campione nazionale tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d’Italia 2019, andando così a vestire anche la maglia ciclamino. Giulio Ciccone (Trek – Segafredo) è passato invece in testa a entrambi i GPM di giornata, consolidando così la maglia azzurra. Non cambia la classifica generale nelle prime posizioni con lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che mantiene la maglia Rosa. Di ...