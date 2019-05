Citroen DS3 Crossback | disponibile a benzina | diesel ed elettrica

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Il massimo apice dellaè rappresentato dal marchio DS, un brand premium all'interno di un marchio altrettanto famoso come quello francese. Il primo quadrimestre del 2019 è stato superato a pieni voti e in Formula E sta letteralmente dominando. Insomma, un periodo ricco di successi per la casa automobilistica e ora arriva anche la DS3. Innanzitutto, sarà aumentato il numero di punti vendita della DS, che fino ad un paio di anni fa erano 3, mentre entro la fine del 2019 saranno 43. Nel 2020, inoltre, diventeranno 47. LaDS3è la seconda auto che sfrutta il pianale CMP del gruppo PSA, realizzato ad hoc per ospitare motori ae anche elettrici....

farwhetsmenstu : DS3 1.6 - Landi Renzo - ANSA_motori : Comoda e stilosa la, #Citroën #DS3 Crossback si fa notare #ANSAmotori - layvisitbgend : DS3 1.6 - Landi Renzo -