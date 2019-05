Chievo | è l’ultima di Pellissier | i tifosi lo ricordano così FOTO ...

Chievo - applausi a Pellissier per l’ultima alla ‘Scala del calcio’ : “E’ stato emozionante” : Una delle ultime bandiere rimaste in Italia, ma che giocherà domenica la sua ultima partita. Sergio Pellissier ha già detto addio al calcio, ieri sera ha giocato la sua ultima partita a San Siro, ricevendo gli applausi dei tifosi nerazzurri al momento del suo ingresso in campo. Emozione unica, come da lui stesso raccontato ai microfoni di Sky nel post partita. Queste le sue parole. “E’ stato emozionante, non me ...