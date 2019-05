Che tempo che fa | ospiti e anticipazioni di stasera 19 maggio

termometropolitico

(Di domenica 19 maggio 2019) Cheche fa:di19Questa sera andrà in onda, in prima serata su Rai 1, una nuova puntata di Cheche fa. Sarà una serata intensa, all’insegna della musica e, tra glipiù attesi, vi sarà il gruppo indie TheGiornalisti, il cantautore Cesare Cremonini e la showgirl Heather Parisi. Si passerà poi a parlare di politica e delle imminenti elezioni europee con il vice-premier Luigi Di Maio. Immancabile, inoltre, l’analisi socio-economica di Carlo Cottarelli e la tagliente ironia di Luciana Littizzetto. Lunedì, in seconda serata non andrà più in onda Il Tavolo di Cheche fa, dato che la produzione ha pensato di far terminare nei primi diquesta seconda parte del programma. La Rai si prepara così alla messa in onda della programmazione estiva. Eurovision Song Contest 2019: scaletta finale e cantanti ...

nzingaretti : Contro l’omofobia serve una battaglia culturale che coinvolga tutti. Bisogna approvare una buona legge che contrast… - fattoquotidiano : Dl sicurezza bis, Salvini: “Mi auguro che nessun ministro M5S perda tempo. Se non viene approvato lunedì mi arrabbi… - matteosalvinimi : Salutare e fermarmi a fare una foto, come stasera ad Albenga, con le persone che hanno speso tempo per venire ad as… -