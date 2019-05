Che Tempo Che Fa | anticipazioni puntata 19 maggio 2019

blogo

(Di domenica 19 maggio 2019) Un nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio andrà stasera su Rai1, ad una settimana dall'annuncio della cancellazione di Che fuoriche fa da parte dello stesso conduttore genovese. In vista delle elezioni europee di domenica prossima ci sarà in studio il leader del M5S Luigi Di Maio.Altri ospiti dellaPierfrancesco Favino e il regista Marco Bellocchio nelle sale dal 23con Il traditore, film che racconta la storia di Tommaso Buscetta, unico titolo italiano in concorso al Festival di Cannes. E ancora Heather Parisi, icona della danza e della tv, che quest’anno festeggia quarant’anni di carriera. Inanche Cesare Cremonini per parlare del nuovo tour 2020 e di altre grandi novità. In studio Gad Lerner in onda dal 3 giugno su Rai3 con il programma L’Approdo.CheChe Fa,19pubblicato ...

