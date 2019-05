Centinaio attacca Napolitano | ' Cercate come usava i biglietti aerei da europarlamentare'

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Ci si avvicina a grandi passi verso le prossime elezioni europee. In tutto il Continente c'è convinzione del fatto che il rinnovo del Parlamento Europeo rappresenterà un passaggio cruciale per capire verso quale direzione si sta rivolgendo l'Europa. Sono, infatti, diversi i movimenti politici che aspirano ad una profonda rivisitazione dell'attuale sistema continentale e, alcuni di questi, vengono definiti anti-europeisti. In Italia, ad esempio, c'è convinzione diffusa che il più euroscettico tra i partiti sia la Lega ed il crescente consenso acquisito dalla corrente salviniana ha spinto qualcuno a fare un vero e proprio appello ad un voto che rappresenti un vento contrario a quello anti-europeista del Carroccio. Tra questi c'è l'ex Presidente della Repubblica Giorgioche ha ricevuto una risposta particolarmente piccata del Ministro dell'Agricoltura Gianmarco ...

walter63631215 : RT @Gianni65401167: Napolitano attacca la Lega, Centinaio risponde in diretta: 'Il suo scandalo, cosa fece da europarlamentare' https://t.c… - Gianni65401167 : Napolitano attacca la Lega, Centinaio risponde in diretta: 'Il suo scandalo, cosa fece da europarlamentare' - graziellaciccon : Napolitano attacca la Lega, Centinaio risponde in diretta: 'Il suo scandalo, cosa fece da europarlamentare' -