CD Projekt RED promette orari di lavoro più umani per lo staff di Cyberpunk

(Di domenica 19 maggio 2019) Il "crunch time", ovvero la pratica di imporrelavorativi estenuanti per lunghi periodi di tempo a causa di una scadenza da rispettare, è un argomento che ha assunto sempre più importanza negli ultimi mesi nel panorama videoludico.Sulla questione si è recentemente espresso anche Marcin Iwiński, co-fondatore di CDRED, affermando che lo studio ha adottato una nuova politica che renderà glilavorativi "più" per lodello studio. In breve, Iwiński spiega che il "crunch time" è inevitabile per grandi produzioni come2077 e The Witcher 3, ma che nonostante tutto non vuole imporre al suocondizioni lavorative estenuanti. Leggi altro...

