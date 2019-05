Caso Prati | l' agente della showgirl su Caltagirone | ' È tutta una finzione'

Georgette Polizzi commenta le novità sul Caso Prati : 'La verità vera deve ancora arrivare' : Non accennano a placarsi le chiacchiere su Pamela Prati e il suo matrimonio mai celebrato con Mark Caltagirone: oggi, in particolare, sono tantissime le notizie che sono circolate in rete sulla showgirl e il suo rapporto d'amore. Eliana Michelazzo, dopo aver difeso per mesi questa storia, ha fatto dietrofront con un comunicato stampa nel quale ha ammesso che il fidanzato della sua socia non esiste. Tra i tanti che hanno commentato le ...

Caso Prati - Eliana spiazza : 'Sono vittima - ho avuto un fidanzato fantasma per 10 anni' : Il comunicato stampa che Mediaset ha diramato nella giornata di oggi sta facendo molto discutere. A tre giorni da una nuova puntata di Live-Non è la D'Urso, la produzione ha deciso di dare un'importante anticipazione di quello che succederà in studio mercoledì 22 maggio. Eliana Michelazzo ha deciso di raccontare la sua verità sul Caso di Pamela Prati ed ha cominciato a farlo rilasciando delle dichiarazioni scioccanti su Mark Caltagirone e sulla ...

Caso Prati : Eliana Michelazzo sarebbe pronta a rivelare che Caltagirone non esiste : In queste ore sul web sta impazzando un gossip che ha davvero dell'assurdo. Secondo quanto rivelato sul sito Dagospia pare che, nel corso della prossima puntata di "Live, non è la D'Urso", Eliana Michelazzo sarà pronta a rivelare che Mark Caltagirone non esiste. Nel Caso in cui tutto questo dovesse realmente avverarsi, i protagonisti di tutta questa ipotetica pantomima darebbero luogo ad un finale davvero con il botto. Stando a quello che è ...

Manuela Villa sul Caso 'Mark Caltagirone' : 'Pamela Prati potrebbe essere minacciata' : La vicenda di Pamela Prati è in continua evoluzione e continuano a moltiplicarsi le testimonianze. Dopo le dichiarazioni di Georgette Polizzi, che sembrerebbe aver abbandonato l'agenzia di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ora parla Manuela Villa che racconta di aver visto la Prati particolarmente provata. Manuela Villa: 'Dietro c'è qualcosa che non sappiamo' Ai microfoni di FanPage, la Villa ha raccontato di aver visto Pamela Prati ...

Perché il Caso Prati-Caltagirone appassiona (nonostante i fake) : Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, ...

Romina Bandera sul Caso Pamela Prati : 'Di certo c'è che sono stata usata' : Da alcuni mesi i media parlano di un fatto personale della showgirl Pamela Prati. Tutto è cominciato quando la famosa soubrette ha annunciato durante le trasmissioni televisive Domenica in e Domenica Live il suo imminente matrimonio con il presunto imprenditore Mark Caltagirone. Succede che quest'ultimo vuole mostrarsi alle telecamere solo il giorno delle sue nozze, sostenendo di avere una esclusiva d'immagine con Verissimo condotto da Silvia ...

Caso Prati - la perizia fonica sulla voce di Caltagirone spiazza : si tratta di un attore : Ieri, mercoledì 15 maggio, è andata in onda una nuova e sfavillante puntata di Live, non è la D'Urso. La puntata era davvero molto attesa dal momento che era stato annunciato che sarebbe stata ospite Pamela Prati. Barbara D'Urso, però, ha dato il via alle danze con il solito dibattito sulla questione senza far entrare la showgirl. Tra gli ospiti in studio c'era anche Eliana Michelazzo, agente di Pamela e unica donna che ci ha sempre messo la ...

Striscia la Notizia - la risposta di Silvia Toffanin che inguaia Pamela Prati : il Caso si complica : Il caso di Mark Caltagirone, il misterioso fidanzato di Pamela Prati, arriva fino a Striscia la Notizia. Sul caso indaga Valerio Staffelli, che si rivolge a Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo che più volte ha ospitato la Prati nel suo studio su Canale 5. Staffelli mostra alla Toffanin un iden

Caso Prati - parla Georgette Polizzi : ‘Mi ha fatto paura la loro lucidità’ : Il giallo sulle presunte nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone sembra infittirsi sempre di più. Oltre le varie testimonianze contro l’Aicos Management, in queste ore è emersa un’altra pesante accusa da parte di Georgette Polizzi. L’ex protagonista di Temptation Island è iscritta all’agenzia gestita da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Fin da subito, Georgette ha difeso l’operato delle due agenti, ma adesso ha capito che non può più ...

Striscia la notizia - Staffelli inchioda Silvia Toffanin sul Caso Pamela Prati : spunta una foto : Inesorabile è arrivato anche per Silvia Toffanin il Tapiro d'oro da Striscia la notizia dopo la vicenda di Pamela Prati e le fantomatiche nozze con il misterioso Mark Caltagirone sfumate all'ultimo. Valerio Staffelli ha provato a indagare sul giallo che ha fatto tremare Canale 5, portando la presunt

Caso Pamela Prati : le dichiarazioni di Stefania Nobile ("Pamela Perricciolo mi ha scritto ma non le ho mai risposto") e di Bosco Cobos : Il Caso Pamela Prati si arricchisce di nuove dichiarazioni pubblicate sull'ultimo numero del settimanale Chi. Nella nuova inchiesta realizzata da Gabriele Parpiglia per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi (entrambe sono recentemente tornate in tv in una puntata di Live - Non è la D'Urso) ha reso noti una serie di messaggi che ha ricevuto da Pamela Perricciolo, una delle due agenti ...

Caso Pamela Prati - l'avvocato della showgirl fa un esposto contro le agenti : Novità sul Caso Pamela Prati - Mark Caltagirone. La vicenda nella quale sono coinvolte anche le due agenti della showgirl Eliana Michelazzo e Pamela Perriciolo ormai ha preso dimensioni importanti, trascinandosi anche per vie legali. La conferma giunge dall'ultimo colpo di scena, stavolta messo a segno dall'avvocato della showgirl in mezzo alla bufera.Stando alle indiscrezioni pubblicate dal settimanale Nuovo l'avvocato Irene della Rocca, ...

Roberta Bruzzone sul Caso di Pamela Prati : "La procura deve indagare seriamente" : La nota criminologa si espone sulle presunte minacce con l'acido che ha rivelato la Prati: "Su queste cose non si scherza! procura di Milano, mi rivolgo a voi, indagate! Se non è realmente accaduto è di una gravità inaudita"

Caso Prati - Silvia Toffanin furiosa con la soubrette sarda per il mistero del matrimonio : Nella giornata di oggi è stata registrata la puntata di "Verissimo" che andrà in onda sabato 11 maggio. L'ospite più attesa è stata Pamela Prati dopo l'annullamento delle nozze con Marco Caltagirone. Secondo le anticipazioni, l'intervista sarebbe stata caratterizzata fin da subito da un tono polemico. La conduttrice avrebbe passato in rassegna quando accaduto nell'ultimo periodo, togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe. La presentatrice ...