Cagliari | nuovo incarico per Andrea Cossu | il dirigente rossoblù diventerà il braccio

(Di domenica 19 maggio 2019) L’ex giocatoreè stato inserito nella’area tecnica della prima squadra e lavorerà a stretto contatto con il ds Marcello Carlidirigenziale per: la bandiera delentra a far parte dell’area tecnica della prima squadra. Un amore incondizionato per i coloricon cui ha disputato in 9 stagioni ben 270 partite, con 12 gol e 58 assist. Svestiti i panni del calciatore,ha intrapreso subito un percorso all’interno della società, entrando l’estate scorsa nello staff del Settore giovanile e nello scouting. Nel suoruolo si è distinto per capacità, professionalità e dedizione, mettendo nel lavoro lo stesso impegno e la passione di quando era in campo. Punto di riferimento per i giovani del vivaio, è stato particolarmente attivo nella ricerca di nuovi calciatori, spesso in viaggio tra Europa e Sud ...

