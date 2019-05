TelevideoRai101 : Brexit, May prepara 'nuove proposte' -

La premier May farà una nuova offerta ai deputati per convincerli ad approvare l'accordo negoziato con Bruxelles.Ai primi di giugno i Comuni discuteranno "un pacchetto dimigliorative", ha scritto May sul Sunday Times. Dopo la rottura con il Labour, May è convinta che "si possa formare una maggioranza per farci uscire dall'Ue con un accordo. Sono molti i deputati laburisti che vogliono la realizzazione della" e con cui si è trovato un terreno comune su "diritti, ambiente, protezione dei lavoratori, sicurezza".(Di domenica 19 maggio 2019)