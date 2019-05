Brasile | la guerra di Bolsonaro agli indigeni Le loro terre fanno gola ai grandi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) “Perché gli indiani non possono lavorare come tutti gli altri? Perché possono godersi la vita con i soldi delle mie tasse? Smettiamola con questa vecchia storia! Gli indiani sono dei cittadini come tutti gli altri, se vogliono avere gli stessi diritti devono sottomettersistessi doveri!”. Ecco il tipo di commenti che è possibile ascoltare quando si parla dei popoliin. Nella Costituzione del 1988 post-dittatura questa popolazione, stimata intorno11 milioni prima dell’invasione dei portoghesi, ora di circa 900.000 persone (lo 0,4% dei brasiliani) e composta da 305 popoli che parlano 274 lingue diverse, si è vista finalmente riconoscere la sua legittimità originaria sulle sueancestrali e il diritto “alla differenza”, cioè il rispetto per la sua organizzazione sociale, le usanze, le lingue, le credenze e le tradizioni. Un diritto ...

