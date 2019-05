Boxe | Deontay Wilder indemoniato | Breazeale ko in 2’17”! Campione del Mondo WBC dei pesi

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019)si è letteralmente scatenato contro il malcapitato Dominice lo ha mandato al tappeto nel corso del primo round! Lo statunitense si è confermatodelWBC deimassimi chiudendo l’incontro in appena 2’17”: tanto è bastato al 33enne per liquidare il connazionale che poco ha potuto contro il gigante di Tuscaloosa. Il ribattezzo The Bronze Bomber, alla nona difesa del titolo (ora vanta un record di 41 vittorie e 1 pareggio), era reduce dallo spettacolare pareggio contro Tyson Fury nel mese di dicembre (quando mandò ko il rivale per ben due volte ma il britannico riuscì sempre a rialzarsi) e sul ring del Barclays Center di Brooklyn ha offerto una prova di forza.aveva scaldato l’ambiente con dichiarazioni molto forti, già in passato aveva fatto parlare di sé affermando che avrebbe voluto uccidere una persona ...

