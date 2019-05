Borderlands 3 | pre-order sospesi su Epic Games Store durante i Mega Sale

Borderlands 3 pronto a conquistare gli appassionati di giochi - ecco le nostre impressioni : Il videogioco Borderlands 3 è il nuovo e terzo capitolo della storica serie del genere looter shooter, ossia giochi online basati sul “loot”, ovvero ricompense (equipaggiamento ed armi) che si ottengono quando si completa una missione o si uccide un boss. Si tratta di una produzione pionieristica, capace di unire le celebri dinamiche dei giochi di ruolo online a quelle degli sparatutto (in inglese shooter, appunto) creando un mix di ...

Borderlands 3 : Gearbox ha preso spunto da streamer e influencer per creare i cattivi del gioco : I nuovi cattivi all'interno di Borderlands 3 non saranno come Handsome Jack o una multinazionale come Hyperion. Avranno invece il volto di due gemelli, Troy e Tyreen Calypso che presiedono uno strano culto di fanatici chiamati "Children of the Vault".Attraverso un'intervista a GameSpot, Randy Varnell, produttore responsabile della narrazione, ha svelato qualcosa di più sulla coppia malvagia."Conosciamo tutti degli streamer che sono molto, molto ...

Borderlands 3 si mostra nel trailer ufficiale dell'evento di presentazione del gameplay : L'attesissimo Borderlands 3 è realtà e, nella giornata di ieri, un evento dedicato ci ha fornito il primo sguardo al gameplay del gioco.In questa occasione abbiamo visto uno dei nuovi Vault Hunters, Amara, un personaggio di classe Siren, alla Quick Change Station, dove potrete personalizzare l'aspetto del vostro personaggio. Questo include teste, pelle, colore, emote e altro. Qui si potrà anche modificare l'albero delle abilità e ...

Borderlands 3 : Gearbox pubblica un nuovo video recap in vista della presentazione : In vista del primo reveal dell'attesissimo Borderlands 3, Gearbox ha pubblicato un nuovo interessante video recap, ovvero un filmato riassuntivo così da arrivare preparati all'atteso evento.La presentazione di Borderlands 3 è programmata per l'1 di maggio. In occasione di questa presentazione sarà anche trasmetto il primo filmato di gioco di Borderlands 3, e lo potremo seguire in diretta su Twitch a partire dalle 19:00 di mercoledì primo maggio. ...

Borderlands 3 su PC è esclusiva Epic Games Store? I precedenti capitoli sommersi da recensioni negative : Una reazione praticamente scontata alla notizia di ieri: Borderlands 3 su PC è esclusiva temporale dell'Epic Games Store? Allora moltissimi utenti hanno deciso di sommergere i Borderlands precedenti di recensioni negative, esattamente come successo in passato per la serie Metro.Come segnalato da PCGamesN si ripresenta il fenomeno del review bombing sfruttato per protestare contro il modus operandi di Epic Games e del suo store. Continua infatti ...

Il CEO di Gearbox commenta la presunta esclusività di Borderlands 3 su Epic Games Store : Secondo un recente rumor, sembra che la versione PC di Borderlands 3 potrebbe essere pubblicata in esclusiva Epic Games Store, per questo motivo sono stati in molti a chiedere spiegazioni al CEO di Gearbox Randy Pitchford, che ha in precedenza mostrato il suo apprezzamento per lo Store digitale di Epic.Come riporta DSOG, in una serie di Tweet, Pitchford non ha confermato o smentito il rumor, ha però invitato i fan a chiedere informazioni a 2K ...