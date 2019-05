Bologna | Mihajlovic sicuro | “Obiettivo salvezza | occorrono sei punti | dobbiamo vincere le

Bologna - Mihajlovic : “perdono l’agente che mi ha chiamato ‘zingaro'” : “Non abbiamo ancora raggiunto la salvezza, mancano due partite e dobbiamo provare a fare sei punti”. Sinisa Mihajlovic presenta così la partita del suo Bologna contro la Lazio. “Domani affronteremo giocatori che possono risolvere la partita in ogni momento – sottolinea in conferenza stampa il 50enne tecnico serbo dei rossoblu – Dopo la vittoria in Coppa probabilmente giocheranno piu’ liberi mentalmente ...

Bologna-Parma - Mihajlovic : “la migliore partita da quando sono arrivato” : “sono molto contento, forse quest’oggi e’ stata la miglior partita da quando sono arrivato”. sono le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic nel post partita di Bologna-Parma, dopo il fondamentale successo per la salvezza. “Dopo otto minuti abbiamo avuto tre occasioni nitide e i ragazzi non hanno mai mollato, anche dopo i gol la squadra ha sempre giocato e per questo la vittoria e’ meritatissima – ha ...

Bologna - è un Mihajlovic da record : Momento incredibile per il Bologna, altro successo per i rossoblu contro il Parma e salvezza ormai sempre più vicina. Il tecnico Mihajlovic si conferma da record, l’arrivo in panchina del serbo ha permesso al Bologna di cambiare passo: sesta vittoria casalinga consecutiva, con 17 gol segnati. Finisce con il netto risultato di 4-1, due autogol per il Parma, si tratta di quelli di Sepe e Sierralta, per il resto in rete anche Orsolini e ...

Poker al Parma - il Bologna arpiona la salvezza : tracollo gialloblù in un derby stravinto da Mihajlovic : La formazione di casa non lascia scampo ai malcapitati avversari, imponendosi con un secco 4-1 che vale la quasi aritmetica salvezza Il Bologna batte 4-1 il Parma nel posticipo della 36ª giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Dall’Ara’. Le reti dei padroni di casa portano la firma di Orsolini, Lyanco a cui si aggiungono le due autoreti causate da Sepe e Sierralta. Filippo Rubin/LaPresse Per i gialloblù è di Inglese ...

Bologna - Mihajlovic in conferenza tra presente e futuro : “Giocare sapendo i risultati delle altre squadre puo’ essere un’arma a doppio taglio. Ci siamo allenati bene, domani scenderemo in campo per vincere, come sempre”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic in vista della sfida derby di domani contro il Parma. “Lyanco? Si e’ allenato con il gruppo, ha recuperato ed e’ disponibile afferma il tecnico felsineo. “Le assenze? ...

Bologna - countdown Mihajlovic : Inoltre [...] Mihajlovic: "3-5-2? Ma di che c***o stai parlando" LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT Miha: Arrabbiato per le espulsioni La sconfitta con il Milan

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Sono arrabbiato per le espulsioni - ci manca un ultimo scatto» : MILANO - Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic , dopo il ko contro il Milan a San Siro, esordisce così a Sky Sport: "Abbiamo fatto un'ottima gara. Nel primo tempo avremmo meritato di essere almeno due gol sopra e invece siamo andati in svantaggio prima dell'intervallo" . Oggi i rossoblu emiliani hanno ...

Milan-Bologna - Mihajlovic : “sono molto arrabbiato…” : “Sono molto piu’ arrabbiato per le espulsioni rispetto alla sconfitta, perche’ lunedi’ contro il Parma avremo una partita importante dove ci giocheremo tutta la stagione“. Sono le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta in Serie A contro il Bologna: “Contro il Parma avremo Dijks e Sansone squalificati, a parte Poli che oggi e’ stato ammonito ed era diffidato. Questo mi fa arrabbiare ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Milan? Possiamo avere qualche vantaggio psicologico» : Bologna - "Noi a livello psicologico Possiamo avere qualche vantaggio. Possiamo far bene se giochiamo come abbiamo fatto spesso da quando sono qui". Così Sinisa Mihajlovic in vista della gara del suo ...

Milan-Bologna - Sinisa Mihajlovic chiede calma : “ancora non siamo salvi” : Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia della gara contro il Milan che si giocherà in posticipo lunedì sera “Non abbiamo ancora fatto nulla, ci manca l’ultimo scatto. Domani abbiamo la possibilità di ottenere la salvezza. Il Milan è una squadra molto forte, è vero, non stanno passando un buon momento ma hanno giocatori che ci possono mettere in difficoltà. Noi dovremo fare la nostra partita“. L’allenatore ...

Milan-Bologna - Mihajlovic : “non abbiamo fatto ancora nulla” : “Non abbiamo ancora fatto nulla: ci manca l’ultimo scatto. Il Milan e’ una squadra molto forte: e’ vero, non stanno passando un buon momento ma hanno giocatori che ci possono mettere in difficolta’. Noi dovremo fare la nostra partita”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa in vista della partita contro il Milan. “Nessuno si poteva aspettare un cammino ...

Bologna - Mihajlovic : 'Futuro? Parliamone quando saremo salvi' : Sinisa vede punti. In comune. 'Se il momento del Milan attuale assomiglia a quello dell'Inter quando poi vincemmo a San Siro? Sì, ci sono dei punti in comune. Ed è quello che ho detto ai ragazzi, da ...

Serie A Bologna - Mihajlovic vuole una squadra forte : ecco il piano e il prezzo : Bologna - Una squadra da parte sinistra della classifica. E' questo il progetto che sta portando avanti Claudio Fenucci . E servirà una cinquantina di milioni. Nella promessa che Joey Saputo ha fatto ...

Bologna - Fenucci conferma Mihajlovic : 'Vogliamo continuare assieme a lui' : Ai microfoni di Radio Anch'io Sport , Claudio Fenucci , a.d. del Bologna ha confermato l'interesse della società di proseguire con Sinisa Mihajlovic : 'Il nostro allenatore si trova bene a Bologna e conosce la volontà e le ...