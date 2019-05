Bologna | Mihajlovic | “perdono l’agente che mi ha chiamato ‘zingaro' ”

calcioweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019) “Non abbiamo ancora raggiunto la salvezza, mancano due partite e dobbiamo provare a fare sei punti”. Sinisapresenta così la partita del suocontro la Lazio. “Domani affronteremo giocatori che possono risolvere la partita in ogni momento – sottolinea in conferenza stampa il 50enne tecnico serbo dei rossoblu – Dopo la vittoria in Coppa probabilmente giocheranno piu’ liberi mentalmente ma a noi non deve interessare, scenderemo in campo, come sempre, per vincere”. “Apprezzo molto l’affetto dei tifosi. Noi allenatori siamo legati ai risultati, bastano due partite perse per cambiare l’umore della piazza. E’ fondamentale mantenere un equilibrio e cercare di trasmetterlo sia alla squadra che all’ambiente”. Sinisaperdona l’agente che mercoledì sera all’Olimpico lo ...

