Bologna | la festa islamica ospitata dalla parrocchia perché in piazza piove

Ciclismo - Massimo Zanetti dopo la festa della Virtus Bologna : “Una bella sorpresa nel ciclismo”. Arriverà Vincenzo Nibali alla Trek-Segafredo? : Ieri la grande festa: la Virtus Bologna tornata a trionfare in una manifestazione continentale per quanto riguarda la pallacanestro, con il successo nella Champions League in quel di Anversa. Massimo Zanetti, il “signor Segafredo”, non si accontenta e vuol continuare a conquistare grandi vittorie, non solo nel basket, ma anche nel Ciclismo, dove con la sua Trek è stabilmente nel circuito World Tour. Il suo commento nel post partita ...

A Bologna la manifestazione con i sindacati : Landini : 'Fascismo non è idea ma un crimine' : Sono oltre 30mila i partecipanti alla manifestazione nazionale dei sindacati per il primo maggio a Bologna . Lo annunciano gli organizzatori dal palco in piazza Maggiore mentre è in corso il comizio ...

FESTA DEL LAVORO - PRIMO MAGGIO/ Diritti e stato sociale : sindacati a Bologna : PRIMO MAGGIO, la FESTA del LAVORO e dei lavoratori: origini e storia. Oggi a Bologna i sindacati scendono in piazza per parlare di Diritti e stato sociale.

Gli appuntamenti di mercoledì 1 maggio a Bologna e dintorni : la Festa degli Aquiloni : MUSICA CONCERTO DEL PRIMO maggio Piazza maggiore, ore 16.30, ingresso libero Dopo la mattinata con il corteo e il ...

1° maggio : a Bologna la manifestazione dei sindacati insieme per il lavoro : ... l'agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa partecipata al 100% dal ministero dell'Economia, per il rilancio dell'ex fabbrica Fiat. Livorno, presidio alla raffineria Eni ...

Alla festa primo maggio di Bologna approdano anche le vertenze iblee : La Cisl si prepara Alla festa del 1° maggio a Bologna e annuncia che si parlerà anche delle vertenze iblee, soprattutto delle carenze infrastrutturali

Ai Giardini Margherita di Bologna è festa con il 'GARDEN BEER' dal 30 aprile al 5 maggio : Il tutto come sempre accompagnato da un imperdibile CALENDARIO DI MUSICA LIVE , oltre a SPETTACOLI ed INIZIATIVE PER GRANDI E PICCINI , fra gli appuntamenti da non perdere quello di domenica 5 maggio ...

Primo Maggio - a Bologna la manifestazione nazionale : Bologna ospiterà la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio . "Lavoro-Diritti-Stato Sociale, La Nostra Europa" è lo slogan scelto per quest'anno dai sindacati confederali per ...

Festa della Liberazione a Bologna - in centro sfilano gli antagonisti : Da piazza dell'Unità, a qualche metro dalla lapide imbrattata e danneggiata la notte tra il 23 e il 24 aprile, a qualche metro dal monumento che ricorda gli 11 partigiani caduti nella battaglia della ...

1 maggio - Cgil Cisl Uil manifestazione a Bologna : La manifestazione di Cgil, Cisl e Uil per celebrare il primo maggio si terra' quest'anno a Bologna. La scelta e' stata ufficializzata dai sindacati in occasione della riunione degli esecutivi nazionali unitari. La manifestazione sara' dedicata al lavoro e all'Europa, con lo slogan: "La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale". Gli esecutivi di Cgil, Cisl, Uil hanno ratificato "il fitto calendario" di manifestazioni unitarie e di scioperi ...

Basket - Bologna in festa : la Fortitudo dopo dieci anni torna in serie A : Bologna - La pallacanestro italiana ritrova il suo derby simbolo, ovvero la stracittadina di Bologna, non a caso ribattezzata 'Basket city'. dopo dieci anni di purgatorio e varie disavventure ...

Festa a Bologna - la Fortitudo torna in serie A dopo 10 anni : Roma, 31 mar., askanews, - Festa grande a Bologna: dopo 10 anni di purgatorio e varie vicende societarie, la Fortitudo, campione d'Italia nel 2000 e nel 2005, torna nella massima serie di basket. ...