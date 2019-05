TelevideoRai101 : Belusconi:Salvini si piega, Italia paga - annamariabeatr6 : @51fini @OllaPiero @Ketty57664851 @Fabme0801 @vfeltri @LaVeritaWeb @BelpietroTweet @CarloVerdelli @Pontifex_it… - bagnacouda : @aelledesign Ricordatevi non fa differenza tra #belusconi e #salvini. Anzi il primo era molto più equilibrato polit… -

Troppi i cedimenti dial M5S. E' "gravissimo aver consentito di varare il reddito di cittadinanza, una costosa presa in giro per chi è già in difficoltà". Così il leader di FI, Berlusconi,intervistato da QN.Sono "sicuro che glini col loro voto daranno il cartellino rosso a questo governo". "Questo governo fa male all'e aglini.Lo sviluppo si è fermato, si sono fermati gli investimenti, ogni giorno si chiudono più di 200 aziende, ogni ora si perdono 35 posti di lavoro", ha affermato Berlusconi,(Di domenica 19 maggio 2019)