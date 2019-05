Basket | Playoff Serie A 2019 | Cremona fatica ma supera una combattiva Trieste | Venezia

Basket - playoff al via con la sorpresa : Milano cade in casa contro Avellino. Ok Cremona - Sassari e Venezia : Eccola lì, la sorpresa è servita già in gara1. L’Olimpia Milano, testa di serie numero uno, viene strapazzata dall’ottava squadra sulla griglia dei playoff, e cioè Avellino. I biancorossi, senza le stelle Mike James e Nemanja Nedovic (che forse non vedremo nel corso della serie), sono costretti a inseguire per quasi tutta la partita. La Scandone (senza il suo miglior giocatore, Caleb Green, e l’esperto Demetris Nichols) ci ...

Basket - Playoff Serie A oggi : Cremona-Trieste e Venezia-Trento. Programma - orari - tv e streaming : La Serie A di Basket è arrivata nel suo momento più importante. Dopo le spettacolari prime due sfide di ieri, continuano i Playoff 2019 con le gare-1 dei quarti di finale, Cremona-Trieste e Venezia-Trento. Sarà subito una gara-1 importantissima per entrambe le Serie, che per questa prima fase sarà al meglio delle cinque partite. Cremona è reduce da una stagione strabiliante nella quale ha vinto la Coppa Italia e poi ha chiuso al secondo posto in ...

Basket – Playoff Serie A : Sassari non lascia scampo a Brindisi - i sardi si impongono 89-73 in Gara-1 : La formazione sarda comincia benissimo la Serie contro Brindisi, imponendosi davanti al proprio pubblico in Gara-1 Comincia benissimo la Serie dei quarti di finale scudetto per Sassari, la formazione sarda infatti si impone in Gara-1 con il punteggio di 89-73 al termine di un match dominato in lungo e in largo. Primo quarto a completo appannaggio dei padroni di casa, che vanno avanti di sei per poi veder avvicinare i propri avversari fino ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Avellino sbanca subito Milano. Una Sidigas perfetta va sull'1-0 nella serie : La Sidigas Avellino realizza la prima sorpresa dei Playoff 2019. Straordinaria prestazione degli irpini, che espugnano il Forum per 82-74 e si portano 1-0 nella serie contro Milano. Alla gioia di Avellino, fa da contraltare la delusione dell'Olimpia, uscita tra i fischi dei suoi tifosi e che ora si trova già con le spalle al muro, visto che lunedì sarà obbligata a vincere gara-2. Strepitosa partita di Keifer Sykes, che chiude con una ...

Basket – Playoff Serie A : clamoroso tonfo dell’Olimpia Milano - Avellino espugna il Forum : gli irpini si prendono Gara-1 : La formazione irpina si impone con il punteggio di 74-82, portandosi così in vantaggio nella Serie Scattano i Playoff scudetto di Serie A di Basket ed ecco subito la prima sorpresa, Avellino infatti espugna il Forum di Assago superando l’Olimpia Milano con il punteggio di 74-82. Qualificatasi tra le migliori otto solo all’ultima giornata della regular season, la formazione irpina comincia alla grande la Serie contro la ...

Basket : caos in Grecia - l’Olympiacos rifiuta di giocare il derby con il Panathinaikos nei playoff e sarà retrocesso. Storia di una brutta vicenda : E’ una brutta vicenda che non ha un lieto fine, quella che coinvolge le due rivali storiche del Basket greco, Olympiacos e Panathinaikos. L’ultimo capitolo ha un sapore che si fa fatica anche solo a immaginare: i Reds, una volta viste le designazioni di gara-1 dei quarti di finale dei playoff per il titolo greco proprio contro la compagine allenata da Rick Pitino, hanno deciso di non scendere in campo. Siccome l’Olympiacos è ...

Basket - via ai playoff scudetto : l'obbligo di vincere di Milano alla prova delle sorprese. Storie e incroci delle 8 in corsa : Cinque delle otto squadre avrebbero potuto tranquillamente non esserci. Chi per i pronostici di inizio stagione, chi perché ha navigato per mesi fuori dalla zona playoff. Adesso giocano tutte contro l'Armani Exchange Milano, il giocattolo costruito da Giorgio Armani e affidato alle mani di Simone Pianigiani, candidata numero uno per lo scudetto. Come sempre da quando il Monte dei Paschi Siena è scomparso dai radar del campionato italiano ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Milwaukee si porta sul 2-0 nella serie di finale a Est contro Toronto : In gara-2 delle finali di Eastern Conference i Milwaukee Bucks si portano sul 2-0 nella serie sconfiggendo nettamente i Toronto Raptors per 125-103 grazie al solito Giannis Antetokoumpo, che inizia il match in maniera emblematica: sul primo possesso, rimbalzo d’attacco e schiacciata; sul secondo possesso, stoppata su Marc Gasol; sul terzo possesso, un’altra schiacciata. Il tutto in 51 secondi: i padroni di casa non molleranno mai la leadership ...

Playoff Serie A Basket 2019 : si comincia con Milano-Avellino e Sassari-Brindisi : Con le prime due partite delle Serie dei quarti di finale AX Armani Exchange Milano–Sidigas Avellino e Banco di Sardegna Sassari–Happy Casa Brindisi partono oggi i Playoff scudetto del campionato italiano di Basket 2018-2019. La prima partita sarà quella delle 19 al Mediolanum Forum tra Milano e Avellino, rispettivamente prima e ottava nella regular season della Serie A. I meneghini e i campani non si sono mai incontrati nella ...

