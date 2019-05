Basket | Final Four Eurolega 2019 | il Real Madrid conquista il terzo posto battendo il

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) Ililnell’2018-. Nellae per il gradino più basso del podio, la formazione allenata da Pablo Laso batte il Fenerbahce per 94-75 in quella che un anno fa fu lae della massima competizione europea per club. ilsi lascia trascinare da due uomini maestosi: Gustavo Ayon, 23 punti con 11/11 dal campo e 11 rimbalzi, e Facundo Campazzo, 12 punti e 15 assist in uscita dalle sue mani fatate. Per la squadra di Zeljko Obradovic non bastano i 17 di Kostas Sloukas, i 14 di Melih Mahmutoglu e gli 11 di Marko Guduric. Dopo la tripla iniziale di Kalinic, le prime fasi sono tutte di marca, che infila sette punti di seguito con Rudy Fernandez e Ayon. I blancos mostrano di avere un passo differente, volando via proprio sulle ali del centro messicano, cheizza 9 punti in 8 minuti. Il Fenerbahce vede molto a fatica il canestro, ...

