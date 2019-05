Austria | il leader dell' ultradestra chiede soldi in nero ai russi | salta il governo

ilmessaggero

(Di domenica 19 maggio 2019) A una settimana dalle europee, scoppia una bomba politica inche fa precipitare il Paese in una crisi di, induce il cancelliere popolare (Övp), Sebastian Kurz, a indire nuove...

Dofe_GODF : Una volta la Russia finanziava i comunisti, adesso l’ultradestra, ma questi russi non se li fanno mai i cazzi loro!… - ItaIiaSovrana : RT @IlPrimatoN: In Austria Strache si dimette da vice di Kurz e da leader del partito sovranista Fpo dopo la pubblicazione di un video con… - venambiente : RT @IlPrimatoN: In Austria Strache si dimette da vice di Kurz e da leader del partito sovranista Fpo dopo la pubblicazione di un video con… -