Audi RS5 Sportback alla Mille Miglia L’effetto fionda

Audi - Dovizioso correrà con l'Audi RS5 - VIDEO : Andrea Dovizioso correrà nel DTM con l'Audi RS5. Ad annunciare il guest driver per la gara di Misano (8-9 giugno) è stata la Casa dei Quattro Anelli che ha deciso di concedere al pilota della MotoGP di abbandonare per un weekend la sua Ducati Desmosedici per mettersi al volante della nuova RS5 DTM. Al posto di Fittipaldi. Nella tappa romagnola del campionato tedesco Dovizioso correrà con la vettura del WRT Team Audi Sport rimpiazzando ...

Audi RS5 Sportback - muscoli in livrea verde : La cinque porte sviluppata da Audi Sport è in grado di raggiungere i 100 kmh da fermo in 3,9 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 250 kmh. Due i pacchetti opzionali che integrano i ...