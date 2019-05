Atletica | Coppa Europa marcia 2019 | Yohann Diniz torna e vince la 50 km a 41 anni

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019)to e ha subito vinto. Il francese non gareggiava da praticamente due, cioè da quando trionfò ai Mondiali di Londra 2017, e a 41suonati ha letteralmente dominato la 50 km delladi. Il primatista mondiale della specialità (3h32:33 agli Europei 2014), a cui manca solo la gioia olimpica per completare una carriera di lusso, non ha avuto rivali ad Alytus (Lituania) e ha spazzato via l’intera concorrenza chiudendo col tempo di 3h37:40. Il transalpino è scappato via già nelle prime battute di gara, hato in solitaria con grandissima disinvoltura e non è più stato ripreso: praticamente 50 km di fuga conclusi con il suo terzo sigillo in questa manifestazione (aveva già trionfato nel 2007 e nel 2013). Marco De Luca è stato intraprendente in avvio, ha cercato di lanciare l’inseguimento al battistrada insieme allo svedese Ibanez e ...

Pitriola56 : RT @atleticaitalia: #atletica Riccardo Orsoni vince la Coppa Europa di marcia nella 10 km under 20 ad Alytus!!!! Italia ORO a squadre! @C… - riccioale19 : RT @atleticaitalia: #atletica Riccardo Orsoni vince la Coppa Europa di marcia nella 10 km under 20 ad Alytus!!!! Italia ORO a squadre! @C… - romanoduccio : RT @atleticaitalia: #atletica Riccardo Orsoni vince la Coppa Europa di marcia nella 10 km under 20 ad Alytus!!!! Italia ORO a squadre! @C… -