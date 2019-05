Atletica | Coppa Europa marcia 2019 | Eleonora Giorgi show | pazzesca vittoria nella 50 km!

Atletica - Coppa Europa marcia 2019 : Yohann Diniz torna e vince la 50 km a 41 anni. Antonelli nono : Yohann Diniz è tornato e ha subito vinto. Il francese non gareggiava da praticamente due anni, cioè da quando trionfò ai Mondiali di Londra 2017, e a 41 anni suonati ha letteralmente dominato la 50 km della Coppa Europa di marcia. Il primatista mondiale della specialità (3h32:33 agli Europei 2014), a cui manca solo la gioia olimpica per completare una carriera di lusso, non ha avuto rivali ad Alytus (Lituania) e ha spazzato via l’intera ...

Atletica – Azzurre della marcia domani in gara in Coppa Europa : le sensazioni degli azzurri : Atletica, marcia: Palmisano, Stano e Giorgi punte Azzurre domani in Coppa Europa Alle 7 italiane la 50 km al maschile e al femminile, nel pomeriggio le 20 km: uomini (alle 13.30) e donne alle 15.30. Il giorno della Coppa Europa di marcia è arrivato: domani ad Alytus, in Lituania, 22 azzurri saranno impegnati nel trofeo continentale del tacco e punta, in una giornata che si annuncia piuttosto calda (oggi intorno ai 20 gradi, domani previsti ...

Atletica - Coppa Europa marcia 2019 : Palmisano per il bis - Giorgi debutta sui 50 km - Stano vuole il podio : La Coppa Europa di marcia andrà in scena domenica 19 maggio ad Alytus, la principale città della Lituania meridionale: in programma le gare su 20 km e 50 km per entrambi i sessi oltre alle 10 km per gli under 20, al via ben 256 atleti provenienti da 29 Nazioni che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. L’Italia sarà presente con 22 azzurri a due anni di distanza dagli eccellenti risultati ottenuti a Podebrady quando ...

Atletica - azzurri in partenza per la Lituania : domenica scatta la Coppa Europa di marcia : Il team italiano sarà presente al completo con 22 convocati: undici uomini e altrettante donne, quattro atleti in ognuna delle prove assolute azzurri pronti alla partenza per la Coppa Europa di marcia. domenica 19 maggio ad Alytus, in Lituania, il team italiano sarà presente al completo con 22 convocati: undici uomini e altrettante donne, quattro atleti in ognuna delle prove assolute (50 e 20 km maschili e femminili), più tre under 20 ...

Atletica - Coppa Europa marcia 2019 : i convocati dell’Italia. Antonella Palmisano la stella azzurra : “Un mix di esperienza e gioventù. Dal veterano Marco De Luca all’allievo Gabriele Gamba. Partiamo con tre punte: Stano, Palmisano e Giorgi. Massimo vuole meritarsi ad Alytus la convocazione per i Mondiali di Doha: è diventato un uomo di riferimento per gli avversari, come lo era già Antonella campionessa in carica. Eleonora per la prima volta affronta una 50 km, e lo fa in un contesto internazionale di valore: è una bella sfida che ha raccolto. ...

Atletica – Coppa Europa di marcia : 22 azzurri convocati per Alytus : Diramata la lista dei convocati azzurri per la Coppa Europa di marcia a Alytus (Lituania) in programma domenica 19 maggio Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per la Coppa Europa di marcia di Alytus (Lituania) in programma domenica 19 maggio. Saranno 22 gli azzurri impegnati nell’evento continentale, 11 uomini e 11 donne. Tra loro, il bronzo mondiale ed europeo della 20 km Antonella ...

