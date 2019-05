Ascolti TV | Sabato 18 maggio 2019 Eurovision 19 7% | Amici cresce 24 3% Caduta Libera

Ascolti Sabato 18 maggio : Ascolti Sabato 18 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Amici – Canale 5 – milioni e %Eurovision – Rai 1 – milioni e %The Rookie – Rai 2 – milioni e % Bull – Rai 2 – mila e %Fury (dalle 21:45) – Rai 3 – mila e %Ozzy Cucciolo Coraggioso – Italia 1 – milioni e %Bingo Bongo – Rete 4 – mila e %Atlantide Speciale – La7 – mila e ...

Ascolti TV | Sabato 11 maggio 2019. Sorpasso : Amici 23.13% - Ballando con le Stelle 22.1% (Tutti in Pista 19.72%). Verissimo con la Prati al 21.92% : Maria De Filippi e Raffaella Carrà Nella serata di ieri, Sabato 11 maggio 2019, su Rai1 – dalle 20.44 alle 21.56 – la settima puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.256.000 spettatori pari al 19.72% di share, nel segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.44 alle 21.56, e 3.803.000 spettatori pari al 22.1% dalle 22 alle 0.49 (qui lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e la De Girolamo). All’interno di Ballando, il TG1 ...

Ascolti tv sabato 11 maggio 2019 : La sfida delle sfide del sabato sera, con Alex Del Piero ospite di Ballando e Carrà-Venier ospiti di Amici 18. Prime Time Su Rai 1 Ballando con le Stelle, settima puntata, ha registrato nel segmento Ballando - Tutti in Pista .000 telespettatori, share %, e nel programma .000, %. Su Rai 2 The Rookie ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Le Parole della Settimana ha registrato di .000 telespettatori, share %. Mussolini - ...

Ascolti Tv Sabato 11 maggio - nuova sfida Amici – Ballando con Le Stelle : Ascolti Sabato 11 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Ballando con le Stelle Ballando – Tutti in Pista milioni e % Ballando con Le Stelle milioni e % Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – milioni e % Rai 2 – The Rookie – milioni e % Bull – milioni e % Rai 3 – Le Parole della Settimana (dalle 20:15) – milioni e % Mussolini Figlio del Secolo (reading dalle ...

Amici e Ballando con le stelle - Ascolti : la "maledizione" della De Filippi al sabato sera contro la Carlucci : sabato sera tabù per Maria De Filippi e Amici. La sfida dello share tra Canale 5 e Raiuno viene vinta ancora da Milly Carlucci e Ballando con le stelle per una incollatura: il 4 maggio il talent vip Rai ha totalizzato 4 milioni di telespettatori con share del 20,2% dalle 20.45 alle 21.55 (segmento T

Ascolti TV sabato 4 maggio 2019 : Ballando batte Amici (di nuovo) : Ascolti TV, Ballando con le stelle trionfa: Milly Carlucci batte Maria De Filippi La serata di sabato 4 maggio 2019 ha visto trionfare di nuovo Milly Carlucci in prima serata. Ballando con le stelle è stato visto ieri sera da circa 4 milioni di persone. Il programma di Rai 1, durante la prima parte (dalle […] L'articolo Ascolti TV sabato 4 maggio 2019: Ballando batte Amici (di nuovo) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv sabato 4 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Ballando con le Stelle, sesta puntata, ha registrato nel segmento Tutti in Pista 4.522.000 telespettatori, share 20,2% e nel programma 3.953.000, 22,6%. Su Rai 2 The Rookie ha registrato 1.269.000 telespettatori, share 5,6%. Su Rai 3 Sapiens, ottava puntata, ha registrato 1.436.000 telespettatori, share 7%. Su Canale 5 Amici 18, sesta puntata, ha registrato 3.987.000 telespettatori, share 21,2%. Su Italia ...

Ascolti TV | Sabato 4 maggio 2019. Ballando 3 - 953 mln – 22.6% (Tutti in pista 4 - 522 mln – 20.2%) - Amici 3 - 987 mln – 21.2% : Milly Carlucci Nella serata di ieri, Sabato 4 maggio 2019, su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.522.000 spettatori pari al 20.2% di share, nel segmento Tutti in pista in onda dalle 20.44 alle 21.55, e 3.953.000 spettatori pari al 22.6% dalle 21.58 alle 0.55. Su Canale 5 – dalle 21.06 alle 0.54 – la sesta puntata del serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 3.987.000 spettatori pari al 21.2% di ...

