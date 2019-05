Ascolti Tv 18 maggio 2019 | sfida Amici e Eurovision | Mahmood incanta

Ascolti TV | Social Auditel 18 maggio 2019 : Amici 18 si arrende all’Eurovision. Superati i 5 milioni di Tweet per il secondo posto di Mahmood : Auditel 18 maggio 2019 : Boom per l'Eurovision. L'Italia scrive più di 3 milioni di Tweet per il secondo posto di Mahmood . Amici 18 Impresa impossibile. Amici 18, campione assoluto del Trend Topic di Twitter, si è dovuto arrende re all’inarrivabile Eurovision Song Contest. La finalissima in onda su Rai ...

Ascolti TV USA giovedì 16 maggio : il finale di The Big Bang Theory fa crescere CBS e butta giù gli altri : Ascolti tv USA giovedì 16 maggio Ascolti tv USA giovedì 16 maggio – Serata di finali di stagione/serie, con The Big Bang Theory che porta in tv parte dei suoi fan e frena i finali di stagione di Grey’s Anatomy, Station 19, Brooklyn Nine-Nine e Superstore.Iniziamo proprio da CBS che dice addio a una delle comedy più viste della tv americana. The Big Bang Theory con il suo finale da un’ora ha registrato un 3.1 di rating e 18 ...

Ascolti Tv 16 maggio 2019 : Montalbano vince - All Together Now parte bene : Montalbano contro All Together Now: gli Ascolti di giovedì 16 maggio 2019 Il commissario Montalbano trionfa sempre. Anche ieri 16 maggio 2019, ha vinto la gara degli Ascolti. Il capitolo “L’età del dubbio” ha registrato un altro successo per la Rai, che può portare a casa l’ennesima vittoria: la replica ha raggiunto la bellezza di […] L'articolo Ascolti Tv 16 maggio 2019: Montalbano vince, All Together Now parte ...