Ascolti Serale di Amici | Eurovision | Maria De Filippi supera il 24%

(Di domenica 19 maggio 2019)di18:Deda record con oltre il 24% di share È andata in onda ieri sera la Semifinale deldi18 che ha visto scontrarsiDee la Finalissima dell’Song Contest su Rai1 che vedeva la partecipazione di Mahmood con il suo brano Soldi. Per il talent show di Canale5 ieri glisono stati questi: ben 4.743.000 telespettatori e il 24.3% di share, che hanno permesso adi vincere la serata e fare il record stagionale in telespettatori e in share. Merito di una puntata fortissima che vedeva i ragazzi sfidarsi per accedere alla Finale e a una giuria fatta di volti amatissimi quali: Antonella Clerici, Sabrina Ferilli, Romina Power, J-Ax e Loredana Bertè (già presente dalla prima puntata come giudice unico). Ospite musicale: Renato Zero che ha cantato con i ragazzi diin una prova spettacolare. ...

