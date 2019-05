Arrowverse crossover | ' Crisi sulle Terre Infinite' diviso in cinque parti in onda tra

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) The CW ha presentato agli Upfront di New York il prossimo palinsesto parlando anche del' che si preannuncia 'titanico' anche in termini di durata. Il presidente dell'emittente Mark Pedowitz ha annunciato che questa volta ilsarà un evento colossalein 5e saranno coinvolte le serie Arrow 8, The Flash 6, Supergirl 5, Legends of Tomorrow 5 e Batwoman. Non solo avrà una maggiore durata, ma andrà inin due tranche, una prima della pausa natalizia e una dopo le vacanze. Dai primi dettagli trapelati in rete da qualche mese, il più sconvolgente per il pubblico è stato sapere che neluno degli eroi protagonisti perderà la vita per permettere agli altri di continuare la loro missione. Per chi segue le serie tv dell'e stando agli ultimi sviluppi nel finale di Arrow, molti pensano che sarà Oliver Queen a ...

Nadinele__94 : #CrisisonInfiniteEarths: uscita, cast e trama del crossover #Arrowverse - Nadinele__94 : #Arrowverse: il crossover “Crisis On Infinite Earths” includerà Batwoman e Legends Of Tomorrow - matthewchadd1 : RT @Nadinele__94: #Arrowverse: Un nuovo mega crossover diviso in cinque parti -