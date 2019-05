Arriva Milano Arch Week | e la sorpresa quest’anno sono i cinesi con soldi

Milano - striscione contro Salvini : Arriva la Digos - ma gli abitanti protestano : Al grido di #Salvinitoglianchequesti, si sta diffondendo, da nord a sud, quella che è già stata definita la 'protesta degli striscioni' contro il leader leghista Matteo Salvini. Dopo quanto accaduto a Brembate (Bergamo) lunedì, questa mattina la Digos ha intimato ad un abitante di un palazzina di San Siro (quartiere di Milano) di togliere uno striscione contro il ministro dell'Interno. Stavolta, però, non c'è stata alcuna rimozione. Lo ...

Piano City Milano - la musica Arriva in città : Manca poco alla nuova edizione di Piano City Milano, il festival che porta la musica in città grazie agli oltre 450 concerti gratuiti sparsi tra le vie, i palazzi, i cortili e le piazze meneghine. Una dichiarazione d’amore in note, quelle del Pianoforte, che risuoneranno dall’alba al tramonto per ben tre giorni: dal 17 al 19 maggio. E se la musica sarà la vera protagonista della manifestazione, non mancheranno comunque iniziative ed eventi di ...

L’arte trasformista di Liu Bolin Arriva a Milano : C’è chi usa la pittura, chi la scultura, la fotografia, il video, i new media e chi il corpo, la performance, il mimetismo e il camouflage. Parliamo dell’artista trasformista per antonomasia: il camaleontico performer Liu Bolin, diventato in pochi anni una vera celebrità popolare. L’arte del body painting è oggi piuttosto diffusa e un pò caricaturale ma nessuno è mai riuscito a raggiungere il livello ...

A Milano Arriva “The Medelan” : Solo qualche anno fa, passeggiando nella centralissima piazza Cordusio, a Milano, si aveva l’impressione di un luogo sempre bello ma un po’ triste, con i palazzi abbandonati da grandi inquilini come banche, assicurazioni e studi legali, che si spostavano in altre aree della città per esigenze funzio

La rete proprietaria di Iliad Arriva anche a Torino - dopo Milano - Roma e Bologna : Iliad attiva la propria rete proprietaria anche a Torino: dopo Roma, Milano e Bologna l'operatore continua i lavori di espansione della propria rete. L'articolo La rete proprietaria di Iliad arriva anche a Torino, dopo Milano, Roma e Bologna proviene da TuttoAndroid.

Apple Music Live : in Piazza Liberty Arriva Piano City Milano con Dardust - Boosta e tanti altri : Sarà il 16 maggio alle 21 il terzo appuntamento della serie Apple Music Live: Piazza Liberty. E sarà un'anticipazione e un omaggio a Piano City Milano, il festival di Pianoforte che dal 2012 anima la ...

Milano - parte la maratona delle Stem : al Corriere Arrivano le «Innovatrici» : Tanti modelli, da tutto il mondo, sono stati presentati anche all'inaugurazione della «maratona delle Stem». Come Ellen Stofan , che lavora alla Nasa. O Priya Burci , che attraverso l'associazione ...

Ciclismo : Arrivano cinque Daspo per i lanciatori di fumogeni alla Milano-Sanremo : arrivano i primi Daspo anche per il Ciclismo: cinque persone, tra i venti e i trent’anni, sono state denunciate dai carabinieri di Diano Marina in quanto ritenuti responsabili del lancio di fumogeni che, sul Capo Berta, ha notevolmente disturbato il passaggio dell’ultima Milano-Sanremo. I cinque, inoltre, sono destinatari del provvedimento che di solito viene inflitto nel calcio, ma che nelle due ruote non s’è mai visto. ...

Concerti di Enrique Iglesias in Italia nel 2019 - Arriva una nuova data a Milano : info e biglietti in prevendita : Raddoppiano i Concerti di Enrique Iglesias in Italia nel 2019, con un nuovo spettacolo annunciato per il 2 novembre al Mediolanum Forum di Assago dopo quello che terrà il 5 maggio al Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica) di Roma. I tagliandi di ingresso sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali. I biglietti sono in prevendita dal 2 maggio, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

Striscione fascista tifosi Lazio - è Arrivato il provvedimento del questore di Milano : E’ arrivato il provvedimento nei confronti dei tifosi che, prima della gara di Coppa Italia tra Milan e Lazio, avevano esposto uno Striscione con scritto: “Onore a Benito Mussolini“. Il questore di Milano Sergio Bracco, infatti, ha disposto otto Daspo con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante le partite nei confronti di altrettanti ultras del gruppo “Irriducibili” della Lazio, responsabili ...

Milano - l'estrema destra si scontra con la polizia ma alla fine Arriva l'ok al corteo 'vietato' : Tensione altissima a Milano, lunedì sera tra piazzale Susa e viale Romagna durante il raduno di militanti di estrema destra per la commemorazione di Sergio Ramelli, chi era, . I partecipanti hanno ...

Arriva a Milano - al Teatro San Babila - "Ultimi" dei Beat Five : Protagonisti della performance, tratta da una storia vera, i Beat Five : quintetto vocale nato nel 2011, caratterizzato da una polifonia vocale che trasforma le loro esibizioni in spettacoli ...

Fandom Vibes : a Milano Arriva l’universo dei fandom. Tutti gli ospiti : Fandom Vibes, a Milano una due giorni dedicata all’universo dei Fandom, al mondo delle serie televisive e agli appassionati di serialità In questo periodo storico dove le serie tv hanno occupato un ruolo importante nella quotidianità delle persone, un nuovo evento dedicato a loro e ai loro fan sta per andare in scena. Il 27 e 28 aprile a Milano all’NH Congress Centre di Assago, si terrà la prima edizione di Fandom Vibes, una due giorni dedicato ...

Corteo della destra per ricordare Ramelli - Arriva il no della prefettura di Milano : E’ stato dato l’ok invece per una manifestazione “statica” in programma il 29 aprile. La protesta di Giorgia Meloni