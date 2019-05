Apritimoda | a Milano si entra negli atelier delle griffe

vanityfair

(Di domenica 19 maggio 2019)Se siete appassionati di moda o semplicemente curiosi di scoprire che cosa si nasconda dietro la creazione di un abito, una borsa o un paio di scarpe segnate in agenda queste date: 18 e 19 maggio. Dopo le edizioni passate, atorna, l’iniziativa realizzata con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC), del Comune di, di Confcommercio, della Fondazione Altagamma, del FAI – Fondo Ambiente Italiano e di Confindustria Moda, il sostegno della Camera Nazionale della Moda Italiana, della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e la collaborazione della Piattaforma Sistema Formativo Moda e che per ben due giorni permetterà al pubblico dire nei laboratori edei alcunepiù prestigiose maison di moda sparse per la città. Un’occasione per scoprire che cosa ...

