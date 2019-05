Antonello Montante | la finta antimafia fra complici e troppi distratti raccontata nel

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019), il finto paladino dell’andato a processo per vari reati e tuttora indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, ha subito recentemente una pesante condanna di primo grado a 14 anni per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Ma la sua non è solanto una storia giudiziaria, di maneggi commessi sottobanco finché qualcuno non li ha scoperti e perseguiti. L’di, presidente di Confindustria Sicilia e vicepresidente nazionale con delega alla “legalità” dell’associazione degli industriali italiani, eraalla luce del sole, così come gli affari e gli intrighi di poltrone che in suo nome si consumavano. Bastava poco per smascherarla, invece ha resistito per un decennio, ammaliando politici, giornalisti, associazioni, amministrazioni pubbliche (ne scrive ...

petergomezblog : Caltanissetta, Antonello Montante ex numero uno di Confindustria Sicilia condannato a 14 anni di carcere per associ… - NicolaMorra63 : Ieri sera i giudici di Caltanissetta hanno emesso una sentenza dura: 14 anni per Antonello #MONTANTE, un tempo mito… - reportrai3 : L'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello #Montante è stato condannato stasera con rito abbreviato a 14 an… -