Anticipazioni Una Vita | puntate straniere | Blanca impazzisce

Anticipazioni Il Segreto - oggi : cresce la preoccupazione per la salute della Laguna : Il Segreto torna in onda sette giorni su sette, mantenendo il suo posto anche nel palinsesto domenicale di Canale 5. Come abitudine consolidata degli ultimi mesi, la telenovela spagnola verrà trasmessa nella rete ammiraglia Mediaset al termine di Una Vita con un orario diverso rispetto alla programmazione feriale: inizierà alle ore 16:20 circa e proseguirà fino alle ore 17:20, quando lascerà spazio a Domenica Live di Barbara d'Urso. La puntata ...

Una Vita - Anticipazioni : Esteban incontra Silvia Reyes : Le anticipazioni delle puntate di Una Vita riservano novità entusiasmanti che interessano i fan della telenovela spagnola. Nelle prossime puntate della soap opera entrerà in scena un nuovo personaggio, Esteban , interpretato dall'attore Jesús Rubio. L'uomo è legato al passato di Silvia Reyes . Esteban arriverà ad Acacias 38 e si recherà subito alla Deliciosa nel momento in cui Arturo Valverde chiederà a Silvia Reyes di diventare sua moglie. ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 19 e lunedì 20 maggio 2019 : anticipazioni puntata 721 di Una VITA di domenica 19 e lunedì 20 maggio 2019 : La situazione per le strade appare problematica e sempre più lavoratori marciano verso la città per unirsi alla protesta. Ramon intanto avvisa Ribau: se costretto, rivelerà il vero responsabile della morte del minatore nel giacimento. Silvia e Zavala si sposano e, durante il suo discorso al ricevimento, Arturo fa trasparire un forte trasporto verso la sposa. Tale ...

Beautiful - Anticipazioni prossime puntate : una grave umiliazione : anticipazioni Beautiful, puntate 20-26 maggio: il gesto provocatorio di Steffy Beautiful, dopo più di trent’anni di messa in onda, riesce ancora ad incuriosire i telespettatori. Le anticipazioni di Beautiful dal 20 al 26 maggio svelano che Steffy, in un certo senso, umilierà Hope. Emma confida a Maya di essersi innamorata di Xander ma non vuole correre. Il ragazzo passa da Zoe per assicurarsi che sia partita davvero ma lei gli apre in ...