Anticipazioni spagnole Il Segreto | Elsa viene arrestata

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : Elsa arrestata e torturata : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: la scoperta di Isaac Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano clamorosi colpi di scena. Ancora una volta i protagonisti assoluti saranno Elsa, Isaac e Antolina. Isaac riuscirà a scoprire la verità sulla gravidanza di Antolina che ha ingannato tutti. La donna ha avuto una relazione extraconiugale. Il ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Francisca ordina a Mauricio di uccidere Severo : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto. Nelle puntate spagnole in onda dal 20 al 24 maggio, Elsa rivelerà a Isaac di avere una brutta malattia, mentre Francisca vorrà vendicarsi del male fatto alla nipote, tanto da ordinare l'omicidio di Severo. Il Segreto: Severo nei guai Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi in onda dal 20 al 24 maggio in Spagna, raccontano che Matias e Maria accuseranno le conseguenze più gravi dell'attentato ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : le immagini dell'attentato che ha sconvolto le nozze di Fernando : Una carrellata di foto mostra come un giorno di festa si sia trasformato in tragedia. Scopriamo chi c'è dietro al terribile attentato che ha funestato le nozze di Fernando.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Blanca vittima di uno stupro. Chi è il suo aguzzino? : Non c'è pace per la povera Blanca, dopo l'abbandono di Diego, la poverina sarà vittima di una violenza.

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Emilia dice addio per sempre alla soap : Dopo le immagini della liberazione di Emilia e Alfonso, Emilia Ulloa esce per sempre di scena. Si è trattato di una scelta di Sandra Cervera, scopriamo come l'attrice ha salutato il suo pubblico.

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Maria Castagneda resta paralizzata : Nuovissimi colpi di scena nella soap opera de ''Il Segreto''. Le trame spagnole rivelano infatti che Maria Castagneda ritornata a Puente Viejo assieme a Gonzalo nelle prossime settimane lotterà tra la vita e la morte. Vediamo nei dettagli cosa è andato in onda in Spagna. Il Segreto spoiler: Maria in pericolo di vita Le trame spagnole de ''Il Segreto'' rivelano un clamoroso colpo di scena nei prossimi episodi della soap. nelle puntate spagnole ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Blanca impazzisce. Ecco perchè... : La Dicenta Junior, ormai fuori di senno, inizierà a dubitare dei ricordi e le sue certezze vacilleranno: forse Moises è davvero morto!

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : MARIA resterà paralizzata!!! : Terribile colpo di scena in arrivo dalle puntate spagnole de Il Segreto!!! Grazie alle anticipazioni fornite dalla rivista iberica SuperTele, si scopre infatti che MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) resterà paralizzata. Facciamo quindi il punto della situazione per capire che cosa sta effettivamente accadendo in Spagna. Il Segreto, anticipazioni spagnole: una bomba esplode al banchetto nuziale di Fernando e MARIA Elena Negli episodi andati in onda ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Blanca preda di scioccanti visioni! : Un indizio importante convince Blanca che la morte di Moises sia in realtà una messinscena di Ursula. Ma la scarsa lucidità del momento non le garantisce credibilità...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Raimundo chiede a Fernando di restare a Puente Viejo. Ecco perchè... : Raimundo torna sui suoi passi, ora si fida di Fernando e vuole che l'uomo rimanga a Puente Viejo. Ma perché ha bisogno di lui?

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Maria in coma - muore la moglie di Fernando : Nelle attuali puntate del Segreto trasmesse in Italia stiamo assistendo ad un lento ma inesorabile riavvicinamento tra Maria e Fernando. Dopo l'addio di Gonzalo, sembra che la giovane donna sia sempre più intenzionata a stringere nuovamente un legame con il Mesia. Quanto emerge dalle puntate che stanno andando in onda in Spagna in questi giorni, la situazione è ben diversa: Fernando sta convolando a nozze con un'altra donna e Maria sta ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : Ramon ricorda la defunta moglie Trini : Nuovo appuntamento dedicato alla popolare serie televisiva di origini iberiche Una Vita ambientata ad Acacias 38 e scritta dalla stessa autrice della soap Il Segreto. Negli episodi che il pubblico spagnolo avrà modo di vedere questa settimana si tornerà a parlare di uno storico personaggio femminile uscito di scena in Spagna lo scorso gennaio. Ramon Palacios (Juanma Navas) darà dimostrazione che la sua defunta moglie, passata a miglior Vita dopo ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Elsa si innamora di un truffatore : Stupiscono sempre di più le indiscrezioni provenienti dalla Spagna in merito alla soap opera Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate spagnole raccontano di Elsa, che si innamorerà di un truffatore, ma non solo: il virus della varicella colpirà gli abitanti di Puente Viejo lasciando in gravi condizioni la piccola Camelia e sua madre Marcela. Mentre per quest'ultima nel corso delle puntate future si vedranno dei miglioramenti, le condizioni ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : il folle gesto di Antolina : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: la follia di Antolina Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le Anticipazioni straniere de Il Segreto svelano che Antolina commetterà un gesto folle e poi accuserà Elsa, la sua rivale in amore. L’ex ancella della Laguna vuole procurarsi un aborto perché il figlio che porta in grembo non è di Isaac. Non essendo riuscita nel suo intento con la ...