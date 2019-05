Ambiente | Verdi | “Bonificare la bomba ecologica di Saline Joniche”

meteoweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019) “E’ unada circa 45 anni la ex Liquichimica Biosintesi, un gruppo di insediamenti industriali abbandonato, che sorgono a ridosso della Strada Statale Jonica 106 aJoniche, area costiera del comune di Montebello Jonico e della citta’ metropolitana di Reggio Calabria e accanto c’e’ l’Oasi naturale del Pantano diJoniche“: lo dichiara Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei, e Vincenzo Giordano, consigliere nazionale dei, annunciando la presentazione di un esposto al ministero dell’per chiede “di mettere in sicurezza l’area e avviare la bonifica come prevede il dlgs152/2006“. “L’impianto che doveva produrre bioproteine e proteine ottenute da colture di microrganismi su derivati da petrolio, da utilizzare come mangimi fu costruito sventrando settecentomila ...

