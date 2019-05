Allegri-Juventus | ombra licenziamento Per il futuro spunta un nome nuovo

Juventus - Allegri dà l’addio al club bianconero : il ringraziamento social di Cristiano Ronaldo è speciale [FOTO] : Il campione portoghese ha voluto salutare sui social Massimiliano Allegri, utilizzando parole davvero positive Solo un anno insieme, caratterizzato dalla vittoria del campionato di Serie A e della Supercoppa Italiana. Le strade di Massimiliano Allegri e di Cristiano Ronaldo si dividono al termine di questa stagione, mesi importanti che hanno significato molto per il portoghese. Lavorare con l’allenatore toscano lo ha segnato, come ...

Juventus - Dybala saluta Allegri : “mi hai insegnato a vincere” [FOTO] : E’ arrivata l’ufficialità, Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione, nella giornata di oggi conferenza stampa con Andrea Agnelli. Il rapporto con Allegri non è stato idilliaco ma anche Paulo Dybala ha deciso di salutare con affetto l’allenatore “Grazie mister per questi magnifici 4 anni dove mi hai insegnato soprattutto a vincere! – scrive l’attaccante ...

Allegri saluta la Juventus : “Scelta del presidente - un decisionista”. Agnelli : “Nessun condizionamento dai tifosi” : Massimiliano Allegri si congeda ufficialmente dalla Juventus anche se mancano ancora due partite di campionato. L’ (ormai ex) allenatore bianconero si presenta in conferenza stampa assieme al presidente Andrea Agnelli in un’atmosfera rilassata e sorridente. Anche se il tecnico si commuove più volte durante il discorso. Andrea Agnelli comincia elencando tutti i successi di Allegri in bianconero: “Ho trovato in Allegri un amico ...

Massimiliano Allegri - il vero motivo dell'addio alla Juventus : "Lo ha deciso Agnelli" - e piange in diretta : Mai così teso, mai così emozionato. Massimiliano Allegri non riesce a trattenere le lacrime in quella che passerà alla storia come la conferenza stampa del suo addio alla Juventus, dopo 5 anni di trionfi e due sole, insuperabili delusioni: le sconfitte nelle finali di Champions League contro Barcell

Ambra Angiolini chiude l’account Instagram : mossa legata all’addio di Max Allegri alla Juventus? : Ambra Angiolini ha cancellato, forse provvisoriamente, il suo profilo Instagram. Al momento infatti il suo account risulta disattivato e in molti legano questo gesto all’addio ufficiale di Massimiliano Allegri alla Juventus. Paura di una eccessiva sovraesposizione mediatica? Per ora non ci sono risposte ma certo è che in passato molte domande sulla Vecchia Signora erano comparse anche sul profilo Instagram dell’attrice. Magari si ...

Juventus - conferenza terminata : le parole di Allegri e Agnelli : conferenza LIVE Allegri – Allegri: “I tifosi sono sempre stati calorosi nei miei confronti e mi hanno sempre manifestato stima e affetto. E’ normale che tutti d’accordo non potevo metterli. Quando sono arrivato qui non ho fatto caso alla contestazione; anzi ho pensato che da quelle parti il mio primo cavallo aveva vinto tre ‘tris’. Futuro? Non so niente ora. Pensiamo alla gara e alla festa di domani. Una ...

Conferenza stampa Allegri LIVE : retroscena e motivi dell’addio alla Juventus : Massimiliano Allegri lascia la Juventus: in Conferenza stampa l’allenatore livornese spiega motivi e retroscena che lo hanno portato a dire addio ai bianconeri Dal 2014 al 2019, dopo 5 anni di trionfi si conclude il ciclo di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Arrivato al posto del dimissionario Antonio Conte, fra lo scetticismo dei tifosi, Allegri ha saputo guadagnarsi stima e rispetto di giocatori e supporter bianconeri, ...

Allegri-Juventus - spunta il retroscena : “Se resta lui vado via io” : Allegri-Juventus – La giornata di ieri, venerdì, ha rappresentato una vera e propria fine di un’era alla Juventus . Massimiliano Allegri ha lasciato la Vecchia Signora: restano le ultime due giornate di campionato da condurre in porto, poi il rapporto tra bianconeri ed il livornese sarà solo un ricordo. E proprio a 24 ore di […] More

Juventus - addio Allegri condizionato da due aspetti importanti e due nodi irrisolti : il retroscena : Juventus, addio Allegri condizionato da due aspetti importanti e due nodi irrisolti: L’ addio di Massimiliano Allegri alla Juventus, per un motivo o per un altro, ha scosso un po’ tutto il sistema Calcio in Italia. A 24 ore dall’ annuncio ufficiale del divorzio, sono tante le voci ed i rumors che provano ad ipotizzare cosa ci sia dietro la separazione arrivata ieri, dopo cmche solo qualche mese fa il presidente bianconero ...

Juventus - il sospetto su Cristiano Ronaldo dietro l'addio di Allegri : il gesto della rottura : dietro la rottura di Massimiliano Allegri con la Juventus c'è più di un dettaglio che porta dritto allo spogliatoio juventino, il cui clime è inevitabilmente cambiato dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Che le strade dell'allenatore livornese e la dirigenza juventina dovessero dividersi, era ormai u