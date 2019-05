Al cardinale Parolin non è piaciuto che Salvini abbia invocato la Madonna

agi

(Di domenica 19 maggio 2019) Al Vaticano non èche, in chiusura del suo comizio sabato a Milano, Matteobrandisse il rosario e invocasse la. "Credo che la politica partitica divida, Dio invece è di tutti. Invocare Dio per se stessi è sempre molto pericoloso" ha detto il segretario di Stato vaticano,Pietro, a margine della Festa dei Popoli a San Giovanni in Laterano, come trasmesso dalle telecamere di Rainews24. Il leader della Lega aveva chiuso il comizio in Piazza Duomo baciato il rosario e si era affidato "al cuore immacolato di Maria" che "porterà la Lega alla vittoria". Avvea mostrato per la prima volta il rosario l'anno scorso durante il comizio di chiusura di campagna elettorale per le politiche. "Ci hanno deriso, ci hanno attaccato ma il 26 maggio vinciamo noi", ha detto sabato dopo aver citato diversi santi, patroni ...

Rvaticanaitalia : Non lasciarsi andare all'indifferenza, non rimaniamo arroccati sulle nostre sicurezze. Lo ha detto il segretario di… - Corriere : Salvini e il rosario, il cardinale Parolin: «Non invocare Dio per sé» - antoniospadaro : +++ Prima assoluta: un'intervista al Segreterio di Stato vaticano ???? su un giornale della #Cina ????. Il cardinale P… -