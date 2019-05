Affitta uno spazio pubblicitario per affiggere un cartellone e ritrovare l’uomo che l’ha

baritalianews

(Di domenica 19 maggio 2019) Una donna di San Luis Potosí, in Messico, ha adottato un metodo insolito per rientrare in contatto conche presumibilmentemessa incinta e poi ha tagliato tutti i contatti, anche bloccandola su Facebook, dopo che il test di gravidanza è risultato positivo. Le foto di un bizzarroin cima a un edificio tra Mariano Jiménez Street e Salvador Nava Avenue, a San Luis Polosi, hanno fatto il giro dei social media: sulla foto di un uomo con un cappello da cowboy, con il suo nome completo e un messaggio molto personale della donna che hato lo. Apparentemente, questa scelta deriva dal fatto cheha bloccato il suo numero di telefono ed il suo account Facebook. Il grandedice: “Cercasi! Carlos Orozco, il test di gravidanza è risultato positivo, sono incinta. Mi ha bloccato su Facebook e non risponde alle ...

flaviotiravento : RT @armidmar: UNO CHE POSSIEDE 115,000 ABITAZIONI MA NON LI METTE A DISPOSIZIONE DI MIGRANTI O MUSUL MA LI AFFITTA PER SOLD… - armidmar : UNO CHE POSSIEDE 115,000 ABITAZIONI MA NON LI METTE A DISPOSIZIONE DI MIGRANTI O MUSUL MA LI AFFITTA… - DavidMartini85 : @helty_87 @la_kinetica @vinesp57 @giorgio_gori @bravimabasta ma punto cosa???? ah quindi se uno ha la casa al mare e… -