500 Miglia Indianapolis 2019 | Fernando Alonso | “Difficile cambiare le cose dall’oggi al

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) Non si può certo definirlo un weekend da incorniciare per lo spagnolo. Il due volte campione del mondo di F1 (2005-2006) è stato impegnato nelle qualifiche della celebre 500di, che andrà in scena domenica prossima. Sull’ovale più famoso del Motorsport,, a bordo della sua McLaren Chevrolet sta avendo però più problemi del previsto, avendo chiuso solo al 31esimo posto (media di 227,224orarie) e quindi fallendo il target top-30, funzionale all’accesso diretto alla corsa più celebre degli States. Per questo, dovrà spareggiare insieme altre cinque piloti per conquistare gli ultimi tre posti disponibili. Gli altri rivali saranno Patricio O’Ward, Helio Castroneves, Zach Veach, James Hinchcliffe e Sage Keram. Non ci si potrà permette distrazioni. Meteo permettendo, il sestetto avrà 30 minuti di prove alle 10.15 (ora ...

zazoomblog : 500 Miglia di Indianapolis – Clamoroso: Fernando Alonso non si qualifica per la 103ª edizione l’ultima chance -… - walterdicori : RT @MassimoCosta6: Ma Zak Brown cosa aspetta a chiamare @LandoNorris per qualificare la macchina di Alonso alla 500 Miglia di #Indianapolis… - MassimoCosta6 : Ma Zak Brown cosa aspetta a chiamare @LandoNorris per qualificare la macchina di Alonso alla 500 Miglia di… -