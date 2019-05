500 Miglia di Indianapolis – Clamoroso | Fernando Alonso non si qualifica per la 103ª

sportfair

(Di domenica 19 maggio 2019)non è riuscito arsi per laedizione della 500di: lo spagnolo ha un’ultima chance oggi Giornata amara, amarissima, quella di ieri per: lo spagnolo della McLaren non è riuscito a superare le qualifiche della 500di, fermandosi al 33° posto dopo i ben cinque tentativi. Non è però ancora detta l’ultima parola:ha infatti la possibilità di ottenere ancora uno degli ultimi tre posti rimasti disponibili sullo schieramento nel Bump Day. “Non eravamo veloci, quindi siamo dove ci meritiamo di essere oggi. Speriamo di avere domani un’altra possibilità per prendere parte alla gara. Se ci riusciremo, ok, ma se non ce la faremo è perché non ce lo meritiamo. In ogni caso, non sono felice. Penso che sia tutta la settimana che la nostra macchina non è veloce, quindi non sarà ...

andrea_gardenal : RT @P300it: Indycar | Bump Day 2010: miracolo in pista: Da tanti, forse troppi, anni alla 500 miglia di Indianapolis manca un Bump Day degn… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 19 Maggio 1991 - Willy T. Ribbs diventa il primo pilota afroamericano a qualificarsi per la 500 miglia di Indianapolis - P300it : Indycar | Bump Day 2010: miracolo in pista: Da tanti, forse troppi, anni alla 500 miglia di Indianapolis manca un B… -