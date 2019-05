William | La morte di mia madre è stato un dolore senza eguali

huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) ll Duca di Cambridge ha descritto ladella, la principessa Diana, come un “, con crude emozioni che ancora ribollono dentro di me”. Lo ha detto in un documentario della Bbc che affronta il tema della salute mentale, argomento su cui, insieme con il fratello Harry e la moglie Kate, ènegli ultimi anni molto attivo.Il primogenito di Carlo e Diana ed erede al trono britannico ha anche sottolineato che un certo atteggiamento di rigidità considerato tipico britannico (‘stiff upper lip’ ndr) aveva un senso in tempi difficili, ma la gente ha anche bisogno “di rilassarsi un po’ e riuscire a parlare delle proprie emozioni, perché non siamo robot”.Leggi anche... "Lady Diana sarebbe stata fiera di Kate e Meghan". Parola di Sarah Ferguson ...

