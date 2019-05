Volley femminile | Nations League 2019 | le convocate dell’Italia per la prima tappa

Volley femminile - Novara in Paradiso! CAMPIONESSE D’EUROPA! Egonu e compagne vincono la Champions League - Conegliano si arrende : Novara SUL TETTO D’EUROPA! La Igor Gorgonzola Novara ha conquistato la prima Champions League della sua storia, al primo assalto ha fatto subito centro e ha concluso la stagione col botto: le piemontesi hanno sconfitto Conegliano per 3-1 (25-18; 25-17; 14-25; 25-22) nella Finale della massima competizione continentale e hanno così potuto alzare al cielo il prestigioso trofeo nella bolgia della Max Schmeling Halle di Berlino proprio dove la ...

Volley – Torneo Montreux : l’Italia femminile chiude al terzo posto - battuta la Thailandia : Torneo di Montreux: le azzurre di Mazzanti chiudono al terzo posto, battuta la Thailandia per 3-0 Si conclude con la medaglia di bronzo il Montreux Volley Masters per l’Italia, che nella finalina di oggi pomeriggio ha superato la Thailandia 3-0 (25-20, 25-18, 25-14), riuscendo a salire sul podio di questa competizione per il secondo anno consecutivo, dopo il successo dell’edizione scorsa. Un risultato arrivato al termine di una gara nella ...

Conegliano-Novara - Finale Champions League Volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi sabato 18 maggio si gioca Conegliano-Novara, Finale della Champions League 2019 di volley femminile: tutto è pronto alla Max Schmeling Halle di Berlino dove verrà messo in palio il massimo trofeo continentale. Derby italiano nella capitale tedesca dove la nostra Nazionale vinse il Mondiale nel 2002, andrà in scena l’eterno confronto tra le due corazzate della nostra pallavolo che hanno dato vita alle ultime due Finali Scudetto e di ...

Due italiane sul tetto d'Europa. Conegliano-Novara per la Champions di Volley femminile : Almeno una squadra italiana questa sera vincerà la Champions League sotto il cielo di Berlino. Ecco di cosa parliamo quando non parliamo di calcio. Se la nostra serie A in Europa ha smesso di vincere, la pallavolo sorride e se lo merita. Tre delle quattro squadre finaliste nella massima competizione

Volley femminile - Trofeo Monteux 2019 : l’Italia si arrende in semifinale al Giappone - azzurre ko 3-0 : L’Italia è stata sconfitta dal Giappone per 3-0 (25-21; 25-14; 25-17) nella semifinale del Trofeo di Montreux, le azzurre si sono dovute arrendere al cospetto delle nipponiche in una partita praticamente a senso unico soprattutto nel secondo e nel terzo set. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si dovranno accontentare di lottare per il terzo posto, domani pomeriggio affronteranno la Thailandia che oggi è stata battuta dalla Polonia. Le ...

Volley femminile - Torneo di Montreux 2019. L’Italia chiede al Giappone il lasciapassare per la finale : Sarà dunque il Giappone, questa sera alle 21.15, a contendere all’Italia la finale del Torneo di Montreux. Le azzurre si sono qualificate per il rotto della cuffia alla final four del tradizionale evento svizzero, vista la formazione sperimentale non partono favorite nella sfida ma c’è da credere che venderanno cara la pelle contro un Giappone che si è presentato a Montreux con una formazione rinnovata e che, nel girone eliminatorio, ...

Finale Champions League Volley femminile - Conegliano-Novara : su che canale vederla in tv e streaming. Orario e programma : Andrà in scena nel pomeriggio di sabato 18 maggio l’ultimo appuntamento della stagione del volley femminile. La Max Schmeling Halle di Berlino, in Germania, ospiterà infatti la Finale della Champions League 2018-2019 che metterà di fronte Conegliano e Novara, per una storica sfida tutta italiana. Le due formazioni si ritroveranno una contro l’altra per l’ennesima volta, dopo essersi affrontate già nella Finale di Coppa Italia e nella ...

Volley femminile - Torneo Montreux 2019 : Italia in semifinale - decide il quoziente punti. Le azzurre sfideranno il Giappone : L’Italia si è qualificata alle semifinali del Torneo di Montreux e lo ha fatto con il primo posto nel girone. Si è deciso tutto in volata: la Turchia ha sconfitto la Thailandia per 3-1 e così Italia, Thailandia e Turchia hanno chiuso la fase preliminare a parità di vittorie (2), di punti (6) e di quoziente set (1.400). A decidere è stato allora il quoziente punti: Italia +17, Thailandia +13, Turchia +7. azzurre in semifinale da prime, ...

Volley femminile - Trofeo Montreux 2019 : l’Italia sconfigge la Svizzera per 3-1 - bisogna aspettare per la qualificazione alle semifinali : L’Italia ha sconfitto la Svizzera per 3-1 (25-17; 25-16; 16-25; 25-13) nell’ultima partita della fase a gironi del Trofeo di Montreux ma la nostra Nazionale di Volley femminile non è ancora certa di qualificarsi alle semifinali della competizione in terra elvetica: bisognerà sperare che la Turchia non sconfigga la Thailandia per 3-1, in quel caso saranno quoziente set e quoziente punti a decidere chi potrà proseguire la propria ...

Volley femminile - Torneo Montreux 2019 : prima vittoria per l’Italia - sconfitta la Turchia 3-1. Pietrini e Sorokaite decisive : L’Italia ha battuto la Turchia per 3-1 (25-27; 25-20; 25-20, 25-23) nel secondo match giocato al Torneo di Montreux 2019 di Volley femminile, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno riscattato la sconfitta subita due giorni fa contro la Thailandia e sono ampiamente in corsa per la qualificazione alle semifinali: servirà una vittoria schiacciante contro la Svizzera padrona di casa per sperare di proseguire l’avventura in terra ...

Nations League Volley femminile - per la Polonia convocate Kakolewska e Smarzek : La selezione polacca mostra le sue carte e comunica il nome delle 25 atlete che prenderanno parte alla Nations League femminile di volley. Il CT Nacek Nawrocki ha sfoltito la lista, inizialmente composta da 30 pallavoliste, tagliando l'opposto Aleksandra Wójcik, il libero Aleksandra Krzos, l'opposto Katarzyna Zaroslinska-Król e le centrali Gabriela Polanska e Anna Stencel. La lista delle 25 è stata comunicata in modo da avere già a disposizione ...

Italia-Turchia Volley femminile - Torneo Montreaux 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Comincia con un inaspettato passo falso la lunga estate della Nazionale italiana di volley femminile. Nella prima partita ufficiale della stagione, nel Torneo di Montreaux 2019, le azzurre guidate da Davide Mazzanti sono state sconfitte dalla Thailandia con il risultato di 1-3. Nell’esordio della formazione nostrana sono scese in campo tante giocatrici “nuove” e le assenze delle pallavoliste di Novara e Conegliano (ancora ...

Volley femminile - Trofeo di Montreux 2019 : Italia sperimentale rimandata - sconfitta all’esordio contro la Thailandia : Comincia con un inaspettato passo falso la lunga estate della Nazionale Italiana di Volley femminile. Nella prima partita ufficiale della stagione, le azzurre guidate da Davide Mazzanti sono state sconfitte dalla Thailandia con il risultato di 1-3 (20-25; 14-25; 25-16; 19-25). L’incontro di apertura del Trofeo di Montreux 2019 ha visto scendere in campo una formazione decisamente sperimentale: le assenze delle giocatrici di Novara e ...

Italia-Thailandia Volley femminile - Torneo Montreaux 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi, alle 21.15, la Nazionale italiana di volley femminile scenderà in campo nel Torneo di Montreux, dove lo scorso anno conquistò un successo per certi versi inatteso (dopo l’eliminazione al primo turno della Nations League) che mise in guardia tutte le rivali sulle reali potenzialità della squadra di Mazzanti, poi seconda ad un passo dal trionfo al Mondiale giapponese, come tutti ricordiamo. Un appuntamento ormai tradizionale quello di questa ...