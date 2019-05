Vodafone sta comunicando che questa rimodulazione è per tutti i suoi clienti

Vodafone continua a offrire l’opzione “Instant Activation” con 15 GB di internet fino all’attivazione della rete fissa : Vodafone continua a offrire l'opzione "Instant Activation" con Vodafone Ready fino all'attivazione della rete fissa: 15 GB di internet su due numeri L'articolo Vodafone continua a offrire l’opzione “Instant Activation” con 15 GB di internet fino all’attivazione della rete fissa proviene da TuttoAndroid.

TIM e Vodafone pronte all’accordo sulla condivisione delle reti mobili - ma Iliad non ci sta : Iliad si rivolge ad Antitrust e AGCOM per fare chiarezza sul possibile accordo tra TIM e Vodafone, mirato alla condivisione della componente attiva delle rispettive reti. L'articolo TIM e Vodafone pronte all’accordo sulla condivisione delle reti mobili, ma Iliad non ci sta proviene da TuttoAndroid.

Troppo furbo l’accordo di rete 5G tra Vodafone e Tim? Iliad protesta e agisce : L'accordo in ottica rete 5G tra Vodafone e TIM puzza per Iliad. Nessun eufemismo è necessario, visto che il quarto operatore italiano vede proprio del torbido nella collaborazione che sta per essere instaurata tra i due storici operatori mobile del nostro paese, tanto da aver scritto una bella lettera accorata all'indirizzo di AGCOM e Antritrust, chiedendo di vigilare su una manovra che potrebbe essere lesiva della concorrenza del settore ...

Da Huawei Y5 2019 a Samsung Galaxy A70 : Vodafone propone nuovi smartphone acquistabili a rate : Il listino dell’iniziativa Telefono Facile di Vodafone, che permette ai clienti di acquistare smartphone a rate, è appena stato aggiornato: Vodafone Smart N10, Samsung Galaxy A20e, Huawei Y5 2019 e Samsung Galaxy A70 sono i device inseriti. Telefono Facile prevede un contributo iniziale, 30 rate mensili e un’eventuale rata finale (da saldare solo ed esclusivamente nel caso in […] L'articolo Da Huawei Y5 2019 a Samsung Galaxy ...

Vodafone è pronta a contrastare Iliad con nuove offerte e si gode la crescita della rete fissa : Nel corso della conferenza in cui il gruppo Vodafone ha presentato i risultati finanziari, si è parlato anche di Iliad e delle strategie per tornare competitivi. L'articolo Vodafone è pronta a contrastare Iliad con nuove offerte e si gode la crescita della rete fissa proviene da TuttoAndroid.

Le rimodulazioni di Vodafone potrebbero costarci fino a 4 euro in più al mese : Brutte sorprese per i clienti Vodafone, che si vedranno presto costretti a pagare alcune rimodulazioni di un certo peso: da un minimo di 1,98 euro fino a 4 euro in più per chi non ricarica il credito entro le 24 ore dalla scadenza della mensilità. L'articolo Le rimodulazioni di Vodafone potrebbero costarci fino a 4 euro in più al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy Black : ecco gli smartphone Android acquistabili con il 10% di sconto : Tra i vantaggi di Vodafone Happy Black c'è la possibilità di ottenere uno sconto del 10% per l'acquisto di uno smartphone. Vediamo insieme quali! L'articolo Vodafone Happy Black: ecco gli smartphone Android acquistabili con il 10% di sconto proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti 50GB è proposta a 6 - 99 euro ad alcuni ex clienti - sconti anche sul mobile WiFi : Vodafone torna a tentare gli ex clienti con l'offerta Special Minuti 50GB a 6,99 euro, e sconta il contributo iniziale per mobile WiFi. L'articolo Vodafone Special Minuti 50GB è proposta a 6,99 euro ad alcuni ex clienti, sconti anche sul mobile WiFi proviene da TuttoAndroid.

Più estese del previsto le rimodulazioni Vodafone di 2 - 99 euro : avvertimenti per l’estate 2019 : Ci sono alcune importanti informazioni che dobbiamo analizzare meglio a proposito delle rimodulazioni Vodafone in arrivo dalla prossima estate. Dopo aver condiviso un bollettino qualche settimana fa, infatti, ci sono dei dettagli extra che possiamo prendere come punto di riferimento per chi è destinato ad andare incontro ai tanto temuti aumenti. Il riferimento in questo caso cade in modo specifico sui rincari che scatteranno ufficialmente dal ...

Il problema di sicurezza con le Vodafone station prodotte da Huawei - spiegato : Huawei ha aperto alcune “porte informatiche” che avrebbe potuto consentire l'intrusione negli apparati usati da Vodafone Italia, in particolare le Vodafone station, i router domestici. Lo afferma Bloomberg, che ha esaminato documenti interni sulla cybersicurezza. L'operatore ha trovato alcune “backdoor” sui prodotti della società di Shenzhen: vulnerabilità nascoste nel software esposte ad attacchi. Il problema è stato identificato da Vodafone ...

Sempre introvabili i Huawei P30 e P30 Pro Vodafone da 10 - 99 euro al mese? Stato disponibilità prima del 5 maggio : Una nuova campagna promozionale per i Huawei P30 e P30 Pro con Vodafone (a partire dalla piccolissima rata di 10,99 euro al mese) ha colpito i clienti del vettore mobile in questa settimana. La proposta molto allettante e valida fino al prossimo 5 maggio, neanche a dirlo, ha spinto molti utenti ad informarsi sulla disponibilità dei device presso i negozi del vettore, salvo far scaturire tanta delusione per la mancanza negli store dei device ...