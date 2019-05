VIDEO Taekwondo | Simone Alessio Campione del Mondo! Trionfo nei -74 | primo oro iridato

oasport

(Di sabato 18 maggio 2019)si è laureatodel Mondo dinella categoria -74 kg. Il 19enne ha compiuto un’incredibile impresa a Manchester (Gran Bretagna), in finale ha sconfitto il quotato Ahmad Abughaush e si è messo al collo la medaglia d’oro: per la prima volta nella storia un italiano è salito sul gradino più alto del podio nella rassegna iridata, magia assoluta del nativo di Livorno che oggi si è definitivamente consacrato. Di seguito ildella vittoria diai Mondiali di, il successo nella Finale contr Abughaush.VITTORIADEL MONDO: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

